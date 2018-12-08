PUBG kış haritası Vikendi tanıtıldı

Milyonlarca oyuncusu olan PUBG, yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards 2018 etkinliğinde yeni kış haritasını duyurdu. PUBG’nin ilk 6x6 haritası karlarla kaplı ve oyuncuların hareket kabiliyetini artırabilmek için kar araçlarıyla ve yeni silahlarla geliyor.

PUBG Vikendi haritası 19 Aralık'ta PC'de

PC platformu için 19 Aralık’ta yayınlanacak olan harita mobil platforma 20 Aralık tarihinde gelecek. Ancak PS ve Xbox konsolları için yeni haritanın 2019’un ilk günlerini beklemesi gerekiyor.

Yeni silahlar ve araçlar

Yeni haritada kar aracı ve yeni silahların dışında oyun içi aksiyonlarda da bazı değişiklikler olacak. Oyuncuların, stratejilerini buzlu zemin ve soğuk havaya göre değiştirmeleri gerekecek. Aynı zamanda oyuna sunucular arası çapraz eşleşme özelliği eklenecek. Bu sayede farklı sunuculardaki oyuncularla da eşleşebileceğiz.