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Teknoloji PUBG Lite sonunda Türkiyede
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OYUN

PUBG Lite sonunda Türkiye'de

Battle Royale tarzının en popüler oyunu olan PUBG’nin ücretsiz ve düşük sistem özelliği olan bilgisayarlara hitap eden versiyonu PUBG Lite sonunda ülkemizde. Bugün itibariyle resmi site üzerinden indirilmeye sunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PUBG Lite
PUBG Lite

PUBG Lite uzun bekleyişin ardından Türkiye’ye geldi. Popüler Battle Royale oyununun Lite versiyonu düşük sistem gereksinimleriyle tüm oyuncuların PUBG deneyimine katılmasını hedefliyor. Oyunun tam versiyonunun aksine PUBG Lite ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Oyunda normal versiyonda yer alan Erangel, Sanhok ve Miramar haritalarının yanı sıra antrenman modu da bulunuyor. Vikendi haritası şimdilik Lite versiyona eklenmemiş. PUBG Lite versiyonda normal versiyonda olduğu gibi birinci ve üçüncü şahış perspektiflerinden oynayabiliyorsunuz. Oyunu indirmek için bu linke tıklayın.

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