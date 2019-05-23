PUBG Lite sonunda Türkiye'de

PUBG Lite uzun bekleyişin ardından Türkiye’ye geldi. Popüler Battle Royale oyununun Lite versiyonu düşük sistem gereksinimleriyle tüm oyuncuların PUBG deneyimine katılmasını hedefliyor. Oyunun tam versiyonunun aksine PUBG Lite ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Oyunda normal versiyonda yer alan Erangel, Sanhok ve Miramar haritalarının yanı sıra antrenman modu da bulunuyor. Vikendi haritası şimdilik Lite versiyona eklenmemiş. PUBG Lite versiyonda normal versiyonda olduğu gibi birinci ve üçüncü şahış perspektiflerinden oynayabiliyorsunuz. Oyunu indirmek için bu linke tıklayın.