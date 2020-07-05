PUBG Mobile para bastı: 3 milyar dolar kazandı

Koronavirüs salgını ile birlikte birçok insan evlere kapandı. Eve kapanmayı avantaja çevirenler şirketlerden biri de PUBG oldu.
- PUBG Mobile'in yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. Oyun dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından indirilirken tasarımcılarına da milyarlarca dolar kazandırdı. Oyun sadece son 6 ayda 1.3 milyar dolar gelir elde etti.
Oyun bu şekilde son bir yılda 3 milyar dolara ulaşarak rekor kırarken tek aylık performansı da 270 milyon dolar oldu.
Ana gelir Çin'den
- Oyunun gelirlerinin çoğu Çin'den geliyor. Dünya çapında elde ettiği gelirin yarısından fazlası Çin'den gelirken ABD yüzde 14, Japonya yüzde 6 gelir oranına sahip.
Toplam gelirde App Store yüzde 79 gibi büyük bir rakamda. Toplam indirme rakamlarında ise Google Play yüzde 65 paya sahip.