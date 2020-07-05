PUBG Mobile para bastı: 3 milyar dolar kazandı

Koronavirüs salgını ile birlikte birçok insan evlere kapandı. Eve kapanmayı avantaja çevirenler şirketlerden biri de PUBG oldu.

PUBG Mobile'in yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. Oyun dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından indirilirken tasarımcılarına da milyarlarca dolar kazandırdı. Oyun sadece son 6 ayda 1.3 milyar dolar gelir elde etti.

Oyun bu şekilde son bir yılda 3 milyar dolara ulaşarak rekor kırarken tek aylık performansı da 270 milyon dolar oldu.

TEKNOLOJİ PUBG yüzünden boşanmak istedi

Gelirleri ile rakiplerini katladı.

Ana gelir Çin'den

Oyunun gelirlerinin çoğu Çin'den geliyor. Dünya çapında elde ettiği gelirin yarısından fazlası Çin'den gelirken ABD yüzde 14, Japonya yüzde 6 gelir oranına sahip.

Toplam gelirde App Store yüzde 79 gibi büyük bir rakamda. Toplam indirme rakamlarında ise Google Play yüzde 65 paya sahip.