Teknoloji PUBG severlere müjde 600 bin dolarlık yarışma başlıyor
OYUN

​PUBG severlere müjde: 600 bin dolarlık yarışma başlıyor

PUBG severlere müjde: 600 bin dolarlık yarışma başlıyor

400 milyondan fazla oyuncusu bulunan PUBG, efsane bir yarışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Star Challenge Championship serisinin 2019 ayağı için hazırlıklarını tamamlayan PUBG, 600 bin dolar para ödülü dağıtacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PUBG mobil
PUBG mobil

400 milyondan fazla oyuncusu bulunan PUBG, efsane bir yarışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Mobil oyunculuk denince akla ilk gelen oyunlardan biri haline dönüşen oyun Star Challenge Championship serisinin 2019 ayağı için katılım sürecini başlattı. 600 bin dolar ödüllü yarışma şimdiden PUBG oyuncularının iştahını kabartmaya başladı.

ÖNCE BÖLGELER YARIŞACAK!

Büyük şampiyona için bölgeler arasında belirlenecek takımlar öncelikli olarak kendi aralarında yarışacak. Bölgeler ise Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Japonya/Kore, Asya ve Çin şeklinde oluşturulacak. Çin haricinde her bölgeden 20’şer takım Çin’den ise 16 takım şampiyona için mücadele edecek. Türkiye ise Avrupa bölgesindeki takımlar arsında yerini alacak.

Bölgesel mücadelenin sonunda Kuzey Amerika ve Asya’dan 3’er, Çin, Japonya/Kore ve Avrupa’dan 2’şer, Güney Amerika’dan ise 1 takım finalde büyük yarış için yarışacak. Bu takımlar arasında liderlik yarışını kazanan takımlara ödülleri taktim edilecek.

POBG Mobile Star Challenge Championship 2019 ödülleri şu şekilde dağıtılacak:

  • - Dünya birincisi olan takım: 200.000 dolar
  • - Dünya ikincisi olan takım: 100.000 dolar
  • - Dünya üçüncüsü olan takım: 50.000 dolar
  • - Bölge birincisi olan takımlar: 20.000’er dolar
  • - Bölge ikincisi olan takımlar: 15.000’er dolar
  • - Bölge üçüncüsü olan takımlar: 10.000’er dolar

Buna ek olarak bölgelerde dereceye giren 3-4 takımlık gruplar için yan bir turnuva düzenlenecek. Söz konusu turnuvalarda başarılı olanlar ise şampiyona için bilet kazanacak.

Ayrıca para ödülünü kazanan takımlara PUBG, PUBG Mobile’ın ücretli içeriklerine ücretsiz erişim hakkı tanıyacak.

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