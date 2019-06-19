PUBG ve Fortnite'a yeni rakip: Mario Royale

Super Mario'nun Battle Royale tarzındaki versiyonu bir anda tüm sosyal medyanın gündemine oturdu.

PUBG ve Fortnite'ın amiral gemisi haline geldiği Battle Royale tarzı dünyanın her yerinde oynanıyor. Bu oyun tarzının en yenisi Super Mario Battle Royale oldu. Bir YouTuber tarafından geliştirilen oyunda herkes Mario karakteriyle hayatta kalmaya çalışıyor.

Mario Royale isimli oyun Super Mario Bros'un NES versiyonlarındaki grafikleri kullanıyor. Diğer Battle Royale oyunlarında olduğu gibi Mario Battle oyununda da 99 rakibiniz bulunuyor. Oyundaki temel amaç etabı ilk başta bitirmek.

Oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.