Teknoloji PUBG ve Fortnitea yeni rakip Mario Royale
OYUN

PUBG ve Fortnite'a yeni rakip: Mario Royale

Son yıllarda oyun dünyasını kasıp kavuran Battle Royale tarzına Super Mario'da katıldı. Yüz milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG, Fortnite ve Apex gibi rakiplerine göre grafikleri biraz ilkel olsa da oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Super Mario'nun Battle Royale tarzındaki versiyonu bir anda tüm sosyal medyanın gündemine oturdu.
Super Mario'nun Battle Royale tarzındaki versiyonu bir anda tüm sosyal medyanın gündemine oturdu.

PUBG ve Fortnite'ın amiral gemisi haline geldiği Battle Royale tarzı dünyanın her yerinde oynanıyor. Bu oyun tarzının en yenisi Super Mario Battle Royale oldu. Bir YouTuber tarafından geliştirilen oyunda herkes Mario karakteriyle hayatta kalmaya çalışıyor.

Mario Royale isimli oyun Super Mario Bros'un NES versiyonlarındaki grafikleri kullanıyor. Diğer Battle Royale oyunlarında olduğu gibi Mario Battle oyununda da 99 rakibiniz bulunuyor. Oyundaki temel amaç etabı ilk başta bitirmek.

Oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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