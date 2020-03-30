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Sağlıkta teknolojik şifreleme yöntemi

Blockchain teknolojisiyle, hastaların takip edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili verilerin toplanarak dijital bir bilgi birikiminin sağlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi İHA
Blockchain
Blockchain


Dünyada birçok ülkede bankacılıktan turizme, eğitimden endüstriye kadar farklı alanlarda yoğun şekilde faydalanılan blockchain altyapısına sahip teknolojiler, koronavirüs salgını sonrasında sağlık sektörü için de gündeme geldi. Avrupa’da birçok gelişmiş ülke, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle de ekipman tedariğinde büyük zorluk yaşarken, blockchain teknolojisiyle Türkiye’de bu sorunun tamamen önüne geçilmesi bekleniyor. Özel Natomed Hastanesi tarafından başlatılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla hastanelerde ürün tedariğinin yanı sıra, hastaların takip edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili verilerin toplanarak dijital bir bilgi birikiminin sağlanması hedefleniyor.
“Sağlık sisteminin çökmemesi için teknoloji şart”
Kriz anlarında sağlık sisteminin çökmemesi için daha güçlü teknolojilere ihtiyaç olduğunu belirten Özel Natomed Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, “Hastanelerde yüksek teknolojinin sadece ameliyat ve tedavi için değil yönetim ve diğer süreçlerde de uygulamaya alınması gerekiyor. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız blockchain teknolojisi, koronavirüs salgınıyla önemini bir kez daha bize hatırlattı ve artık uygulama aşamasına geçiyoruz.” dedi.
“Ekipman maliyeti blockchain teknolojisiyle azalacak”
Sağlık sektöründe gerekli ekipman ve ihtiyacın karşılanmasının en az operasyon kadar önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ayşegül Akbay, “Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde hastanelerin ihtiyaç duyduğu ekipmanı hızlı bir şekilde karşılayamadığını gördük. Bunun en önemli sebeplerinden biri koronavirüs salgınının toplumda kaos ve panik havasına neden olması, bu durumdan yararlanan fırsatçıların ürünlerini saklamaları ya da fahiş fiyatlara sunması. Sağlık Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının müdahalesiyle bu sorunun üstesinden gelinmiş olsa da, sürdürülebilir olmadığı herkesin malumu. Blockchain teknolojisinin kullanımıyla medikal ürünlerin ve ekipmanların üretim yerinden hastanelere gelişine dek tüm sürecini takip edebilecek. İhtiyaç duyulan maske, eldiven ve diğer ekipmanlar için piyasa değerini görülebilecek ve üreticiler tarafından yapılan ani değişiklikler raporlanıp uygun üreticilere yönlendirme yapılabilecek. Böylece her krizde ortaya çıkan sağlık fırsatçılarının da sonu gelmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

İHA
Hastanelerde yeni bir sistem

Hastane yönetiminde de faydalanılacak

Sağlık sektörü için blockchain teknolojisinin sadece ürün tedariği konusunda değil hasta yönetiminde de fayda sağlayabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ayşegül Akbay açıklamalarına şöyle devam etti: “Özellikle hastane dışında tedavisi devam eden ve gözetim altında olması gereken hastalar için bu teknolojiden faydalanabileceğimizi düşünüyoruz. Hastanede tedavisi devam edenler için ise hali hazırda kullanılan yapay zeka teknolojileriyle entegre sistemler kurup ortalama iyileşme süresi gibi süreçleri takip ederek kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmeyi umuyoruz.”

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