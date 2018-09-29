Teknoloji Samsung bedava Galaxy S9 dağıttı
MOBİL

Samsung bedava 'Galaxy S9' dağıttı

Samsung, Hollanda’nın Appel adlı küçük bir kasabasında düzenlediği etkinlikte vatandaşlara 50 adet bedava Galaxy S9 dağıttı. Rakibi Apple’ı hedef alan reklam filmi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung Galaxy S9'un hediye edilme anı.
Samsung Galaxy S9'un hediye edilme anı.

Geçtiğimiz günlerde iPhone XS almak için kuyrukta bekleyenlere ücretsiz powerbank dağıtarak yeni bir savaşın fitilini ateşleyen Huawei’nin ardından bu kez de Samsung, Flemenkçe dilinde “Elma” anlamına gelen Hollanda’nın Appel isimli küçük bir kasabasında yaşayan vatandaşlara 50 adet ücretsiz Samsung Galaxy S9 dağıttı.

Yeni iPhone sırasına Huawei damgası
TEKNOLOJİ
Yeni iPhone sırasına Huawei damgası

İnsanlardan Galaxy S9’ları kısa bir süreliğine kullanmalarını isteyen Samsung, gelen olumlu yorumları kameraya kaydetti. Hazırladıkları viral reklam filmini Samsung Hollanda resmi YouTube sayfasında paylaşan şirket, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

İşte o reklam filmi

Samsung Galaxy S9 teknik özellikleri

Samsung'un geçtiğimiz Şubat ayında satışa sunduğu Galaxy S9'un Türkiye fiyatı 4.350 TL

  • 5.8 inç Quad HD+ Super AMOLED Infinity Display Ekran
  • Qualcomm Snapdragon 845 / Exynos 9810
  • 4GB RAM
  • 64/128/256GB depolama alanı
  • Çift SIM kart desteği ( microSD kart yerine SIM kart takılabilir
  • 12 MP Dual Pixel f/1.5 ve f/2.4 diyafram aralığına sahip dual Pixel arka kamera
  • 8MP oto fokus f/1.7 diyafram aralığına sahip ön kamera
  • IP68 Suya ve Toza karşı dayanıklılık
  • Dolby Atmos hoparlörler
  • 3000 mAh batarya
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