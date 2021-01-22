Samsung Galaxy S10 için yayınlanan güncelleme geri çekildi

Samsung'un Galaxy S10 ailesi için sunulan Android 11 One UI 3.0 güncellemesi üzerinden yalnızca birkaç hafta geçti. Başlangıçta her şey yolunda gidiyor gibi görünse de tahmin edilmeyen bir dizi problem ortaya çıktı. Dolayısıyla telefon için sunulan güncelleme geri çekildi.

Galaxy S10 için yayınlanan Android 11 güncellemesinin tekrardan ne zaman yayınlanacağı ise belli değil.

Samsung'dan herhangi bir açıklama yok

Şu an itibariyle Android 11 One UI 3.0 güncellemesi artık Galaxy S10 serisi için mevcut değil. Samsung ise güncellemenin neden geri çekildiğiyle alakalı herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Birden çok rapor, yazılımda çözülmesi gereken birçok problem olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar kamera bulanıklığından ve cihazın ekstra ısınmasından şikayet ediyor. Dolayısıyla Samsung'un güncellemeyi geri çekmesindeki sebepler de bunlar olduğu üzerinde duruluyor. Yeni sürümün ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik belli değil.

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