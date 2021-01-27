Samsung Galaxy S21 Ultra zorlu testlerden başarıyla geçti

Galaxy S21 serisinin en yüksek profilli modeli olan Galaxy S21 Ultra, bir dizi sağlamlık testinden başarıyla geçti. Mobil cihazları zorlu testlere sokan JerryRigEverything, bu yeni telefonu ciddi anlamda zorladı denilebilir. Ancak buna rağmen Galaxy S21 Ultra'da bükülme problemleri yaşanmadı.

Yeni telefonla alakalı en önemli ayrıntılardan birisi Gorilla Glass Victus cam. Bu cam standart Gorilla Glass camlara göre fiziksel olarak daha dayanıklı. Bu da aslında çizilme konusunda kendisini gösteriyor.

Android'deki en tepe seviyesi modellerden biri olan Galaxy S21 Ultra'nın teknik detayları ise şu şekilde:

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- 6.8 inç'lik 120 Hz AMOLED ekran

- Snapdragon 888 / Exynos 2100 yonga seti

- 12 GB RAM

- 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri

- 108 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP optik telefoto + 10 MP optik yakınlaştırma destekli arka kamera

- 40 MP ön kamera

- 165.1 x 75.6 x 8.9 mm boyutlar

- 228 gram ağırlık

- Android 11 ve OneUI 3.1 mobil işletim sistemi ve arayüz

