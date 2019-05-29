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Teknoloji Samsung Note 10 ile birlikte kamera dizilimini değiştiriyor
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MOBİL

​Samsung Note 10 ile birlikte kamera dizilimini değiştiriyor! Sensörler değişiyor

Samsung Note 10 ile birlikte kamera dizilimini değiştiriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsun, yeni Phablet telefonu Note 10’un kamera dizilimini değiştiriyor. Yeni düzenleme ile birlikte bazı sensörler Samsung’un yeni amiral gemisinde bulunmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10

Güney Koreli teknoloji devi Samsun, yeni Phablet telefonu Note 10’da kamera diziliminde yeniliğe gidebilir. Bildiğiniz gibi daha öncesinde kamera dizilimini telefon arkasının orta noktasına konumlandıran Samsung, yeni cihazı ile birlikte bu durumu değiştirmeyi planlıyor.

SAMSUNG ARKA KAMERA DİZİLİMİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

Teknoloji pazarının lideri konumunda bulunan Samsung, telefonlarından bulunan arka kameranın diziliminde değişime gideceği ifade ediliyor. Samsung Galaxy 10 serisi de dahil olmak üzere arka kamerayı cihazın orta kısmında konumlandıran firma, yeni cihazı Note 10 ile bu dizilimi değiştireceği belirtiliyor. Zira ortaya çıkan sızıntı Galaxy Note 10 görselinde resmen yeni kamera dizilimi doğruluyor.

SAMSUNG ARKA KAMERAYI HUAWEİ’DE OLDUĞU GİBİ SOL TARAFA TAŞIYOR!

Ortaya çıkan sızıntı Galaxy Note 10 fotoğrafına bakıldığında arka kameranın orta kısımdan sol tarafa dikey bir şekilde dizildiği açıkça görünüyor. Kamera sayısı ve artan sensör sayısı neticesinde Güney Koreli firmanın bu tasarıma geçmeyi planladığı belirtilenler arasında yerini alıyor.

Yeni düzenlemede iki dikey dizilim gözlemleniyor. İlk kamera diziliminde en üst sırada ana kamera altında geniş açılı kamera ve hemen altında zoom özelliğini kullanıcılara sunan lens yer alıyor.

İkinci dizilimde ise ilk sırada Flash yer alıyor. İkinci sırayı ise tof kamera kızıl ötesi ışın kamerası 3D görüntüleri algılama mesafe ölçme gibi görevleri yerine getiren kamera konumlandırılıyor. Hemen altında ise derinli algılayan flood illuminater sensörü bulunuyor yani kullanıcıların portre fotoğraf çekmesine olanak sağlayan kamera yer alıyor.

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Ayrıca Note 10’un kamera dizilimine bakıldığında kalp hızı ölçen sensörün yer almadığı görülüyor. Firma Galaxy S10 5G ailesinde de bu sensörü kullanmamıştı. Anlaşılan o ki eskisi kadar büyük ilgi görmeyen bu sensör artık Güney Koreli firmanın mobil cihazlarından yer almayacak gibi görünüyor.

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