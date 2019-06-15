Teknoloji Sanal oyunlar büyük tehlikeye neden oluyor
OYUN

Sanal oyunlar büyük tehlikeye neden oluyor

Sanal oyunlardaki tehlikeli içerikler, uyuşturucu ticaretinden adam kaçırmaya, soygundan mafya yapılanmasına kadar pek çok yasa dışı faaliyeti özendiriyor.

Haber Merkezi AA
Kötü niyetli kişiler sanal oyunları sayesinde oyun severler üzerinde algı yönetimi oluşturuyor.
Kötü niyetli kişiler sanal oyunları sayesinde oyun severler üzerinde algı yönetimi oluşturuyor.

Sanal oyunlardaki tehlikeli içerikler, uyuşturucu ticaretinden adam kaçırmaya, soygundan mafya yapılanmasına kadar pek çok yasa dışı faaliyeti özendiriyor.

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay'ın yaptığı açıklamada, bugün dünyanın başında "obezite" ve sosyal medya aracılığıyla "teknoloji bağımlılığı" gibi iki büyük belanın olduğunu belirtti.

70 yaşındaki insanı uyuşturucuya, 50 yaşın üzerindeki birini ise sigara ve madde bağımlısı olmaya alıştırmanın çok zor olduğunu, bütün yaş gruplarının teknoloji bağımlılığına alışmasının ise kolay olduğuna değinen Unay, sosyal medya kullanımı açısından her yaş grubunda çok farklı sıkıntıların yaşandığını ifade etti.

Çocukların eline tablet veya telefon verildiğinde onların anne ve babasından habersiz uygunsuz içerikli video ve uygulamalarını takip edebildiğini ancak bunu bilerek değil, "tıklaya tıklaya" yaptığını anlatan Unay, ailelerin bu konularda çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve özellikle çocukların bu mecrada sahipsiz kalmasının, bu platformda sinsi şekilde bekleyen kötü insanların harekete geçmesine sebep olduğunu vurgulayan Unay, şunları söyledi:

  • "Facebook, Youtube, Instagram gibi platformlarda tüm insanlık tarafından suç kabul edilen ve mücadele edilen zararlı fikir ve alışkanlıklar sanki baharda yeniden yeşeren bitkiler gibi taze ve gür bir şekilde filizlenerek bu yeni sahada yayılıyorlar. Artık kontrol etmediğimiz bu mecrada terörden tutun da şiddete yöneltme ve zararlı maddelere özendirme, çocuklarımız başta olmak üzere, toplumu tehdit edecek seviyelere geldi hatta geçmeye de başladı. Çocuklarımız ve gençlerimizin takip ettiği kendilerine sözde fenomen diyen bir grup, bu platformlarda özellikle uyuşturucuyu özendirme gibi bir misyonu yerine getirmekle meşguller. Her ne kadar emniyet kuvvetleri bu olayları takip edip gerekli adımları atsa da çok büyük olan bu alanda yapılanlar cılız kalıyor."

Oyunlarda algı yönetimi çok iyi yapılıyor

Unay, bu tür özentilerin sosyal medyanın yanı sıra internette oynanan oyunlarda da var olduğuna işaret ederek, bu oyunların toplum sağlığı için tehlikeli her türlü içeriği beslediği gibi insanı yönlendirmede kullanılan algı yönetimini de çok iyi yaptığını anlattı.

Yoğun şekilde oynanan sanal çiftlik oyunlarında ürünlerin ekilip biçildiğini, bunların satılmasıyla bölümlerin geçildiğini aktaran Unay, şöyle konuştu:

REKLAM
  • "Bu oyunların bazılarında çiftlik ürünün uyuşturucu olduğu, onun ekilmesi, toplanması ve satılmasıyla kazanılan puanlarla seviye atlanıldığı görülmektedir. Bazı oyunların mafyaya özendirdiği, örneğin adam kaçırma, soygun ve uyuşturucu ticareti yaparak büyüme, belli bir miktar uyuşturucu alıp satmazsa seviye atlanmadığı oyun kuralı olarak belirlenmiş. Böylelikle toplum için tehdit olan bazı unsurları oyun adı altında algı yaparak aklamaya çalışıldığı ortadadır. Bu tip oyunların ardında uyuşturucu kartellerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca sosyal medya platformlarında uyuşturucunun çok kolay bir şekilde alınıp satılması, denetimsiz veya az denetimli olan bu ortamda çok daha kolay olmaktadır."

Sosyal medya ve sanal oyunların kullanımını 'merak' etkiliyor

Denetimin yetersizliği sonucu tehlikenin giderek arttığı bu durum karşısında öncelikle sanal platformlara sınırlama getirilmesi veya yasaklanmasının asla çözüm olmadığını vurgulayan Unay, her yaştan insanın bu konularda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Unay, sosyal medya etkileri ve mobil yaşam üzerine "Teknoloji bağımlılığı" konusunda uzun yıllar binlerce öğrenci, öğretmen, din görevlisi ve askerlere verdiği seminerlerde, vatandaşların sosyal medya ve sanal oyun sitelerine ait uygulamaları merak dolayısıyla kullandıklarını söylediğini aktardı.

Sosyal medyanın tehlikeleriyle mücadelede etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulmasının önemine değinen Unay, şu görüşlerini paylaştı:

  • "Biz ekip olarak bunun üzerinde bir çalışma yapmaktayız. Hatta ön taslağı sunduk, gerekli adımları atıp bu konuda özellikle önleyici bir faktör olarak yapmayı planladığımız projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca devlet organlarının da acilen bu geniş ve denetimi zor olan mecrayı kontrol edebilecek bir mücadele kanalına ihtiyacı var. Dediğimiz gibi alan çok büyük olunca mücadele yetersiz kalabilir. Burada bizim için önemli olan mücadelenin büyüklüğünden ziyade etkisidir. Aileleri buradan uyarıyorum. Tablet, telefon ve bilgisayar çocuklarınızın bakıcısı değildir. Çocuklarımıza göz kulak olmak zorundayız. Eğer onları bilmedikleri bir ortamda savunmasız bırakırsak başlarına gelecek her türlü zarar doğrudan bizlerin ve ailelerin eseri olacaktır. O yüzden özellikle sosyal medya kullanımında geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak ve kollamak bizlerin asli görevlerindendir."
Merkez yenileniyor

'Merkez' yenileniyor

İçişleri Bakanlığı yeni amirliklerin nerede olacağını açıkladı.
Kıdem tazminatı için önemli karar

Kıdem tazminatı için önemli karar

İşçiden çalışırken alınan istifa dilekçesi geçersiz sayıldı.
Rumlaristismar ediyor

Rumlar
istismar ediyor

​Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ülkelerine 'Doğu Akdeniz' tepkisi.
Tarih yaklaştı

Tarih yaklaştı

Havada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
İmzayı attı

İmzayı attı

​Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı.
49 teröriste 'Pençe'

49 teröriste 'Pençe'

Hakurk'ta bir terörist daha etkisiz hale getirildi.
Beklenen an

Beklenen an

Milli savaş uçağı dünya sahnesine çıkıyor.
'Satmak <br>ihanet olur'

'Satmak
ihanet olur'

Yusuf ve Abdülkadir için karar verildi.
Dünya üçüncüsüyüz

Dünya üçüncüsüyüz

Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında.
3 liderle görüştü

3 liderle görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.
Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

Bahçeli'den ​23 Haziran seçimleri öncesi önemli açıklamalar.
Makas atan sürücüye sedyede ceza

Makas atan sürücüye sedyede ceza

​Görüntülerden tespit edildi polis hastaneye gitti.
Şanlıurfa'da<br>aşiret kavgası

Şanlıurfa'da
aşiret kavgası

​Çok sayıda kişi öldü, güvenlik güçleri alarma geçti.
İndirim arttı

İndirim arttı

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emlak kralı

Emlak kralı

​CHP'nin İstanbul adayının gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.
Dünya üçüncüsüyüz

Dünya üçüncüsüyüz

​Türkiye, sıralamada Hindistan ve Çin'den sonra geliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.