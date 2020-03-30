Sarjı günlerce giden akıllı telefon Honor Play 9A duyuruldu

Birçok yeni özellik ile duyuruldu

Honor Play 9A, şarj süresi konusunda ise fazlasıyla iddialı. Honor, 10W şarj desteğine sahip 5.000mAh kapasiteli batarya ile Play 9A’nın tek bir şarjla üç gün boyunca kullanılabileceğini söylüyor.

Play 9A’nın arka tarafında dikdörtgen şeklinde ikili kamera modülü bulunuyor. Arka kamera sisteminin ana kamerası, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 13MP çözünürlüğünde. Play 9A’nın ana kamerasına 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. İki lensin ortasında ise LED flaş bulunuyor. Play 9A’nın ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Webtekno'nun haberine göre; Çift SIM kart desteğine sahip olan Honor Play 9A’da bağlantı noktası olarak microUSB 2.0 ve kulaklık girişi için 3.5mm bağlantı bulunuyor. Play 9A, işletim sistemi tarafında ise Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1 ile kutusundan çıkacak.

Honor 9a

Honor Play 9A’nın teknik özellikleri

Ekran: 6.3 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde ekran İşlemci: MediaTek Helio P35 RAM: 4GB RAM Depolama: 64GB ve 128GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvası Arka kamera: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP ana kamera, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü Ön kamera: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP çözünürlüğünde ön kamera Batarya: 10W şarj desteğine sahip 5.000mAh kapasiteli batarya Bağlantı: microUSB 2.0 ve 3.5 mm bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1 Boyutlar: 159.1 mm x 74.1 mm x 9 mm Ağırlık: 185 gr

Honor Play 9A’nın fiyatı

Honor Play 9A’nın 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip seçeneği 127 dolar (yaklaşık 835 lira), 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Play 9A ise 170 dolar (yaklaşık 1115 lira) fiyatla satışa sunulacak. Siyah, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak Honor Play 9A, 7 Nisan’da raflardaki yerini alacak.