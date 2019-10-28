Teknoloji Selçuk Bayraktar Cumhuriyet Bayramını Akıncı fotoğraflarını paylaşarak kutladı
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Selçuk Bayraktar Cumhuriyet Bayramı'nı Akıncı fotoğraflarını paylaşarak kutladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Twitter hesabı üzerinden Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Bayraktar'ın paylaşımında, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi IHA
Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Akıncı ile Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

  • Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda,

"Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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