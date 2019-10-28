Selçuk Bayraktar Cumhuriyet Bayramı'nı Akıncı fotoğraflarını paylaşarak kutladı

Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrenci ve akademisyenlerden oluşan ekip, TÜBİTAK desteğiyle yüzde 95'i yerli elektrikli otomobil üretti. Kentte dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan 'Tomara' adı verilen otomobil, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.