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Teknoloji Selçuk Bayraktardan iddialarla ilgili açıklama Milli SİHAlar aralıksız uçmaya devam edecek
BİLİM

Selçuk Bayraktar’dan iddialarla ilgili açıklama: Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin yerli ve milli İHA ve SİHA’larına ilişkin yayınlanan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar, ”Şimdi kendi kendini avutmak için uydurduğunuz yalan ve algıyla tepinip sevinen sizler için, Değişen hiçbir şey olmayacak... Ve Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek...” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AKINCI TİHA
AKINCI TİHA

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Milli SİHA’lar aralıksız uçmaya devam edecek, semalarımızda hür ve özgür” paylaşımıyla çıkan haberlere cevap verdi.

Bayraktar: Düşmeyen Bayrak
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Bayraktar: Düşmeyen Bayrak
Mete Han ıslık oklarını icat ederken Fatih şahi toplarını icat etti. Tarih boyunca askeri yeniliklerin öncüsü olan bu milletin bugünkü yüzü Selçuk Bayraktar.


Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesinden yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz dönemde bir kısım basında çıkan kimi uydurma, kimi çarpıtma ve algı maksatlı haberler üzerine; Şimdilik size geçici bir konfor alanı yaratan kendi uydurduğunuz yalanlara ve belki de oluşturmaya çalıştığınız çarpık algıya sevinin ama bir şeyi de bilseniz iyi olur.

Güneş batacak, gece olacak,

Güneş doğacak, sabah olacak...

O arada;

Türkiye'nin ilk Milli ve Özgün SİHA'sı,

Yurt dışına ihraç edilen tek SİHA'sı,

Yazılımından elektroniğine,

Ayrodinamiğinden mekaniğine,

Tümüyle Türk mühendislerinin tasarımı olan,

Özetle en kritik aksamından uçuş bilgisayarından lastiğine,

Türkiye ve dünyada eşine az rastlanır bir düzeyde,

yüzde 93 yerlilikle üretilmiş olan,

Kendi sınıfının en iyisi olduğunu tüm dünyanın kabul etmeye başladığı,

BAYRAKTAR TB2'ler aralıksız uçacak...

Yarın olacak...

Ve sonraki gün...

Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek...

Ne zırhlı araçlar, ne tanklar, ne hava savunma sistemleri ne de beyhude bekleyişte olan işgalciler ve teröristler için,

Ve hatta şimdi kendi kendini avutmak için uydurduğunuz yalan ve algıyla tepinip sevinen sizler için,

Değişen hiçbir şey olmayacak...

Ve Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek...

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında...
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Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında...
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında, 'Sakin, sıcak bir lodos esintisinde AKINCI... Gelecek fırtınaların hazırlığında...
Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerini kullandı.
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