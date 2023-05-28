Şimdi de dijital yakalılar

Teknoloji hayatımıza yeni bir çalışan sınıfını dahil etti. Mavi ve beyaz yakalılardan sonra metal yakalı kavramına alışamadan şimdi dijital yakalılar ön plana çıkmaya başladı. Büyük bölümü yazılım, bilgisayar, yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda uğraşsa da aslında onların en önemli özelliği teknolojiyi bir hayat tarzı haline getirmeleri. Endüstri 4.0, yapay zeka, sanal gerçeklik derken artık iş yapış şekilleri değişiyor. Yeni nesil çalışma biçimleri eskilerin yerini alırken geleneksel taraf dönüşüyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME AÇIKLAR

İş dünyasının temeli olan mavi yakalı bedensel güce dayalı işlerdeki; beyaz yaka ise zihin gücünün önde olduğu çalışanları temsil ediyor. Endüstri 4.0 gibi alanlarda uzman olanlar metal yakalı şeklinde tanımlanırken; dijital yakalı teknolojik dönüşüme açık, inovatif işler geliştiren kişileri ifade ediyor. Yani bir yazılımcıyı dijital yakalı olarak tanımlamak her zaman doğru değil.

NARSİST VE MOBİLİTE MERAKLISI ÖZELLİK

Şirketlerin peşinde olduğu bu kesim, klasik ‘Maaşımı alıp giderim’ tarzındaki nitelikli işgücü gibi değil. Firmanın hayatını değiştirecek keşifler yapmaları yanında, çalışma tarzlarıyla da dikkat çekiyor. Önemli bölümü, eğitimi ne olursa olsun yeni teknolojileri takip edip hızla benimsiyor. Çoğu narsist, genellikle eleştiriye kapalı kişilerden oluşuyor. Onları ofiste tutup mesai saati takip ettirmek oldukça zor. Evden çalışmayı tercih eden dijital yakalılar adeta inovasyon için yaşıyor. Piyasaya sürülen uygulamaları yakından takip etmekle birlikte sanal ortamda daha fazla zaman geçiriyorlar. Sadece telefon ve diz üstü bilgisayarla değil, sanal gerçeklik gözlüklerinden tutun da metaverse etkinlikleri, NFT takibi gibi onlarca gelişmeyi işine adapte edebiliyor. İnovasyonun her şey olduğunu bilen şirketler de dijital yakalıların peşine düşüyor. Çünkü geleceğin tüketicisi yani Z kuşağı böyle bir yaşam tarzına sahip.

Kurumsal şirketlerin takibinde

Çoğunun ihracat veya peformans artışı gibi şirkete katkı veren konularla fazla alakası yok.Rahat çalışmaya alışmalarına rağmen sundukları katkı şirket cirolarını katlıyor. Kurumların da teknoloji alt yapısına katkı veriyor. Teknoloji firmalarının yakından izlediği dijital yakalıları gelecek yıllarda daha fazla göreceğiz. Ülkelerin ve şirketlerin istihdam politikaları onlara göre şekillenecek. Türkiye’deki özellikle kurumsal şirketler şimdiden dijital yakalıların peşine düştü. Z kuşağının bunlardan oluşması bekleniyor.







