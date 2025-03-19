Sosyal medyada geniş çaplı erişim sorunu yaşanıyor: Instagram, X, YouTube kısıtlandı mı?

Bugün sabah saat 06.00'dan itibaren sosyal paylaşım platformları Instagram, X ve YouTube'da erişim ve akış yenileme sorunu yaşanıyor. Sorunun nedeni henüz net olarak bilinmemekle birlikte erişim engeli kararı da bulunmuyor. Yaşanan erişim engeli ve akış yenileme sorunu sonrasında kullanıcılar merak içerisinde "Instagram, Twitter ve YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, ne sorun var?" ve "Instagram, Twitter ve YouTube'a neden girilemiyor?" sorularının cevabını araştırıyor.