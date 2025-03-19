Sabah saatlerinden beri erişim sağlanamayan Isntagram'da sorunun düzelip düzelmediği kullanıcılar tarafından merak ediliyor. 19 Mart Çarşamba Instagram çöktü mü merak ediliyor? Sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı yaşayan kullanıcılar Instagram düzeldi mi, neden açılmıyor sorularının yanıtını araştırıyor. Instagram ne zaman açılacak? İşte Instagram akış yenileme ve erişim sorununa ilişkin son durum.

1 /4 Sosyal medya platformu Instagram 19 Mart'ta erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcıların instagram çöktü mü sorgusu da devam ediyor. Beyaz ekran veren Instagram'a neden erişilmiyor? Instagram akışı neden yenilenmiyor? İşte detaylar...

2 /4 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.

3 /4 İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ? Bugün bazı sosyal medya uygulamalarında yavaşlama ve DM sorunu yaşamaya başlandı. Milyonlarca kullanıcı ise konu hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor.