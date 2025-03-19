Sosyal medyada geniş çaplı erişim sorunu yaşanıyor: Instagram, X, YouTube kısıtlandı mı?

Bugün sabah saatleri itibaren Instagram, X ve YouTube başta olmak üzere sosyal medya platformlarında erişim ve akış yenileme sorunu yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları merak içerisinde yaşanan aksamalarla birlikte "Instagram, X ve YouTube çöktü mü, kısıtlandı mı, kapatıldı mı?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen detaylar...
Bugün sabah saat 06.00'dan itibaren sosyal paylaşım platformları Instagram, X ve YouTube'da erişim ve akış yenileme sorunu yaşanıyor. Sorunun nedeni henüz net olarak bilinmemekle birlikte erişim engeli kararı da bulunmuyor. Yaşanan erişim engeli ve akış yenileme sorunu sonrasında kullanıcılar merak içerisinde "Instagram, Twitter ve YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, ne sorun var?" ve "Instagram, Twitter ve YouTube'a neden girilemiyor?" sorularının cevabını araştırıyor.
Instagram, X, YouTube kısıtlandı mı?
Instagram, X ve YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Yaşanan sıkıntı ile ilgili BTK tarafından alınmış bir erişim kararı bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama henüz yapılmadı.