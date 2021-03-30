Teknoloji Spotify sesli sohbet uygulaması Locker Roomu satın aldı
İNTERNET

Spotify sesli sohbet uygulaması Locker Room'u satın aldı

Spotify, Clubhouse ve Twitter Spaces gibi platformlarla mücadele etmek için sesli sohbet uygulaması Locker Room'un tepe şirketi Betty Labs'i satın aldı. Böylece önümüzdeki süreçte Locker Room çok daha geniş bir kapsama yayılacak şekilde düzenlenebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Spotify sesli sohbet uygulaması Locker Roomu satın aldı
Spotify

Spotify çok uzun bir süredir podcast konusunda yatırımlar yapıyor. Fakat diğer taraftan Clubhouse benzeri özel bir yapı için de çeşitli adımlar atıyor. Platform bugün canlı spor ses uygulaması Locker Room'un arkasındaki şirket olan Betty Labs'i satın aldığını duyurdu.

Locker Room, satın almanın bir sonucu olarak App Store'da kalmaya ve hizmet vermeye devam edecek. Ancak ilerleyen süreçte müzik, kültür ve spor alanlarında daha geniş bir paydaya kavuşmak için yeniden markalaştırılacak.

Spotify'ın AR-GE sorumlusu Gustav Söderström, yaptığı açıklamada yalnızca onaylanmış içerik oluşturucuların değil herkesin sohbetlere ev sahipliği yapmasına izin vereceğini bildirdi. Bu da aslında Twitter Spaces ya da Clubhouse gibi uygulamalara doğrudan rakip olacağını gösteriyor.

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