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Teknoloji Steam Yaz İndirimlerinde dikkat çeken 4 tarihi oyun
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Steam Yaz İndirimleri'nde fiyatı düşen tarihi oyunlar hangileri?

Steam Yaz İndirimlerinde dikkat çeken 4 tarihi oyun

Aylardır beklenen 2020 Steam Yaz İndirimleri nihayet başladı. Birçok oyunun ücretsiz olduğu yaz indirimlerinde birçok oyun da yarı fiyatına düştü. Tarihe merak duyanların seveceği oyunlar da listeye düştü. İşte imparatorluklar kurup, yıkabileceğiniz o 4 oyun.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Europe Universalis ile Osmanlı ile dünyayı fethedebilirsiniz.
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Total War: Rome II

Total War: Rome II


  • Yapımcı: SEGA
  • Tür: RTT
  • Çıkış yılı: 2013

Tarihi oyunlar konusu gündeme geldiğinde akıllara ilk gelen serilerin başında Total War varken Roma da bu alandaki en keyifli oyunlardan biri.

Roma İmparatorlarının hayatına girebildiğiniz bu oyun Steam Yaz İndirimlerinde yüzde 75'e ulaşan bir indirim ile 50 TL'ye düştü.

Total War Warhammer II

Total War: Warhammer II

  • Yapımcı: SEGA
  • Tür: RTT
  • Çıkış yılı: 2017

SEGA’nın yıllar önce piyasaya sunduğu Total War gamerların en sevdiği serilerin başında geliyor. Warhammer II ise, diğer Total War oyunlarından oldukça farklı. Oyun, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 210 TL’den 71 TL’ye düştü.

Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV

  • Yapımcı: Paradox Interactive
  • Tür: GS
  • Çıkış yılı: 2016

Paradox Interactive uzun süredir tarihi oyun kitlesini domine ediyor. Bu dominasyonun parçalarından biri de Hearts of Iron serisi. Kendine has bir oyuncu kitlesi elde eden oyun, birçok oyunun aksine ciddi bir enerji harcayarak başarılı olabileceğiniz bir arkaplana sahip.

Eğer basit kurgulanmış bir oyun bekliyorsanız pek size göre değil. Oyun Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 50 TL’den 15 TL’ye düştü.

Europa Universalis IV:

Europa Universalis IV

  • Yapımcı: Paradox Interactive
  • Tür: TBS
  • Çıkış yılı: 2013

Steam Yaz İndirimlerinde oyun sevmeyen Türk kullanıcıların dahi ilgiyle takip ettiği Europa Universalis IV var. Osmanlı'yı seçip kendi stratejileriniz ile devleti büyütebilirsiniz.

Bu oyun da tıpkı Hearts of Iron IV gibi Paradıx Interactive tarafından üretildi. Ciddi bir emek ve stratejik kararlılık gerektiren oyun size binlerce saate varan bir oyun keyfi sunabilir.

Oyun, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 59 TL’den 12 TL’ye düştü.

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