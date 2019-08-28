Teknoloji Superbox ile fiber hızında ev interneti her yerde
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Superbox ile fiber hızında ev interneti her yerde

Superbox ile fiber hızında ev interneti her yerde

Turkcell’in evlere fiber hızında mobil internet sunduğu Superbox’ın kullanıcı sayısı 150 bini aştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’de bir ilk olan bu teknolojiyle ev internetinin tanımını da değiştirmiş olduklarına vurgu yaparak, " Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Fiber internet Türkiye'de hızla yayılıyor.
Fiber internet Türkiye'de hızla yayılıyor.

Turkcell’in evlere fiber hızında mobil internet sunduğu Superbox’ın kullanıcı sayısı 150 bini aştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fiber optik altyapı ile ulaşılamayan evlere fiber hızında mobil interneti götüren Superbox, taşınabilir olması ile farklılaşırken Turkcell’in 4.5G altyapısı sayesinde yüksek hızlar sunuyor. Superbox’ın kullanıcı sayısı sadece yaz döneminde yüzde 165’ten fazla artarak 150 bini aştı.

Fiber altyapının olmadığı lokasyonlarda sunulan ve 4.5G şebekesi üzerinden hizmet veren Superbox, kabloya ihtiyaç duymuyor ve taşınabilir özelliğiyle Superbox evlerin yanı sıra işyerlerinde, yazlıklarda ya da elektrik prizinin olduğu her yerde kullanılabiliyor.

Sağladığı teknoloji sayesinde 4.5G’nin ulaştığı 375 Mbps’ye varan internet hizmeti sunan Superbox’ın kullanıcı sayısı son 4 ayda yüzde 165’ten fazla artışla 100 bin yeni kullanıcıyla buluşarak toplamda 150 bini aştı.

"Türkiye'nin her köşesine fiber internet götürülmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in müşterilerine yenilikçi çözümler sunduğunu belirterek, "Türkiye'nin Turkcell'i" olarak müşterileri son teknolojilerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan.

Fiber altyapı ile ulaşılamayan evlere bakır teknolojiyle internet götürmek yerine, özel olarak geliştirdikleri yenilikçi teknolojik çözüm Superbox ile fiber hızında mobil internet sunduklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:

  • "Türkiye’de bir ilk olan bu teknolojiyle ev internetinin tanımını da değiştirmiş olduk. Bu yenilikçi çözümümüzün bugüne kadar 150 bin kişi tarafından tercih edilmesi de müşterilerimizin hak ettiği hızlara erişmeye olan isteklerinin önemli bir göstergesi. Superbox’la yüksek hızlarda interneti geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Ancak bizim sunduğumuz bu hizmetten ziyade ülkemizin dijitalleşme hedeflerine erişmesi için Türkiye’nin her köşesine yüksek hızda fiber internetin götürülmesi gerekiyor."

"Ortak fiber altyapısıyla hem insanımız hem ülkemiz kazanır"

Erkan, toplam fiber yatırımların kritik role sahip olduğunu ve Turkcell olarak yıllardır ortak altyapı konusunun önemini her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

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"Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Sektördeki tüm oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak bundan sonra yapacakları altyapı yatırımını ortak yapması gerekiyor.

Bu altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Bu da ülke kaynaklarının israfı demek. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2,5 milyar dolar olur. Bu sayede hem insanımız hem de ülkemiz kazanır.

Fiber hızında ev interneti sunan Superbox, okulların açılmasına az bir zaman kala fiber hızında sınırsız internet kullanmak isteyen öğrenci ve ailelerine özel yepyeni bir kampanya sunuyor. Yeni kampanya kapsamında 10 Mbps’ye kadar sınırsız internet 129 TL’den alınabilecek. Bir gün içerisinde fiber hızında ev internetine kavuşmanın mümkün olacağı Superbox kampanyasında 4.5G hızlarında farklı tarife seçenekleri de yer alıyor.

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