Tarihin en büyük fidye yazılımı saldırısı: 70 milyon dolar Bitcoin istediler

Dünyanın dört bir yanında yüzlerce şirkete bilgi teknoloji desteği veren ABD merkezli Kaseya şirketi, tarihin en büyük fidye saldırısıyla gündemde. Rus hacker grubu REvil, Kaseya’nın müşteriyle uzaktan bağlantı kurduğu VSA isimli yazılıma sızdı. Hacker grubu bu sayede Kaseya’dan hizmet satın alan yüzlerce şirketin bilgisayarlarına sızarak milyonlarca dosyaya şifre koydu. Kişi ve şirket bilgisayarlarını adeta bloke eden siber saldırı sonrası REvil, tüm mağdurların kilitlenen dosyalarını açacak bir şifre karşılığında 70 milyon dolar değerinde Bitcoin fidye istedi.

‘SUNUCULARI KAPATIN’ ÇAĞRISI

2 Temmuz’da fidye yazılımı saldırısı sonrası sunucularını kullanan müşterilerini uyaran Kaseya, soruşturma aşamasında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte çalışıldığını açıkladı. FBI, saldırıdan etkilenme ihtimali olan herkese Kaseya’nın sunucularını kapatma çağrısı yaptı. Saldırı nedeniyle İsveç’te bir süpermarket zinciri Coop’a ait 800 mağaza kapatıldı. Ayrıca Yeni Zelanda’da 11 okulun saldırıdan etkilendiği tespit edildi. Kaseya mağdurları arasında Türkiye’den de şirketlerin olduğu belirtiliyor.

40 BİN ŞİRKET HİZMET ALIYOR

REvil’in saldırısından şu ana kadar kaç şirketin etkilendiği bilinmezken, Kaseya’nın başka şirketlere taşeron olarak teknoloji hizmeti veren sunuculara da yazılım verdiği için mağdurların sayısının çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Kaseya; İngiltere, Güney Afrika, Kanada, Almanya, ABD, Kolombiya, Türkiye, İsveç, Kenya, Arjantin, Meksika, Hollanda, Endonezya, Japonya, Yeni Zelanda ve İspanya’da faaliyet gösteren 40 binden fazla şirket/kuruma hizmet sağlıyor.

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Kol kola savunma yapılmalı