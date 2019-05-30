Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Taylandda iki yeni dinozor türü keşfedildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BİLİM

Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi

Yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosillerin, iki farklı dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Keşfedilen dinazorların Tyrannosaurus rex (T-rex) ile akraba oldukları belirtildi.
Keşfedilen dinazorların Tyrannosaurus rex (T-rex) ile akraba oldukları belirtildi.

Tayland'da, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosil kalıntılarının, iki yeni dinozor türüne ait olduğu tespit edildi.

Phys'de yer alan habere göre, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve Sirindhorn Doğal Tarih Müzesi'ne kaldırılan fosil kalıntıları üzerine çalışma yapan Bonn Üniversitesi bilim insanları, fosillerin iki farklı ve yeni dinozor türüne ait olduğunu keşfetti.

"Dinozorların Kralı" olarak da bilinen Tyrannosaurus rex (T-rex) ile akraba oldukları belirlenen türlerin boylarının ortalama 6 metre olduğu belirtildi.

Türleri keşfeden bilim insanlarından Adun Samathi, "Phuwiangvenator" ve "Vayuraptor" isimleri verilen dinozoların oldukça hızlı ve tehlikeli avcılar olduğuna dikkati çekerek, "Aralarındaki yakınlığı ve farkı Afrika'daki yırtıcı kedi türleriyle anlamaya çalışırsak, Phuwiangvenator türünü aslan, Vayuraptor türünü ise çitalar gibi görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Keşfedilen türlere ait fosiller, bulundukları Sirindhorn Doğal Tarih Müzesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında halka açılırken, açılışa Tayland kraliyet ailesi üyesi Prenses Maha Chakri Sirindhorn da katıldı.

Dövüp Türkiyeye gönderdiler

Dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan polisinin 'göçmen zulmü' devam ediyor.
Darbeci pilotlaraağırlaştırılmış müebbet

Darbeci pilotlara
ağırlaştırılmış müebbet

Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar açıklandı.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Ayağa kalkmadığı için çalışanlarını darp etmişti.
'Silah' sayıldı

'Silah' sayıldı

Gelinine diş fırçası fırlatan kaynanaya hapis cezası.
Böyle teslim oldular

Böyle teslim oldular

Mağarada sıkıştırılan teröristler kıskıvrak yakalandı.
Yüzde 90'ı tükendi

Yüzde 90'ı tükendi

​Yetkililer korsan firmalara yönelik uyarıda bulundu.
Bu gece açılıyor

Bu gece açılıyor

​Mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olacak.

ATAK <br>darmadağın etti

ATAK
darmadağın etti

Pençe'de 3 günde 19 terörist öldürüldü.

Bir bir geliyorlar

Bir bir geliyorlar

Dün akşam İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İsmailağa <br>cemaatine ziyaret

İsmailağa
cemaatine ziyaret

​Binali Yıldırım teravih namazını İsmailağa camisisinde kıldı.
YKS giriş yerleri<br> erişime açıldı

YKS giriş yerleri
erişime açıldı

​15 Haziran'da sınava girecekler kontrol edin.
İlk seferine çıktı

İlk seferine çıktı

Ankara-Kars arasını 32 saatte tamamlayacak.
300 bin kişi ile<br> açık havada teravih

300 bin kişi ile
açık havada teravih

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi açıkladı.
ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

​Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.