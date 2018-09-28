Teknoloji TEKNOFEST dünya ikincisi oldu
BİLİM

TEKNOFEST dünya ikincisi oldu

İstanbul'da düzenlenen ve yarım milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST, günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları gösteri yaptı.
İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları gösteri yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 4 günde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Bu ziyaretçi sayısı ile TEKNOFEST, günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali oldu. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Teknofest ilk yılında günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve bir ilk olan TEKNOFEST'te, 4 gün boyunca yaşamın her alanında teknoloji konuşulurken, havacılık gösterileri ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıldı. 750'den fazla takım, 2000'den fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında ise gençler büyük başarı sergiledi.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi.

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Gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı

Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri, TB2 silahlı İHA ve Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi.

Gökyüzünde harmandalı yapan Atak helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.

TEKNOFEST İstanbul başladı
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST İstanbul başladı

Erdoğan TEKNOFEST alanında
FOTOĞRAF 31
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.
Title
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul Yeni Havalimanı'nda devam ediyor. Etkinliklere katılmak üzere alana gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın kızı ile ilgilendi.
Title
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul Yeni Havalimanı'nda devam ediyor. Etkinliklere katılmak üzere alana gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın kızı ile ilgilendi.
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Title
Title
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Erdoğan TEKNOFEST alanında
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin düzenlendiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.


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