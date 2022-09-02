Teknoloji TEKNOFESTte Türkiyenin ilk büyük ölçekli teslimat robotuna hibe desteği
BİLİM

TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuna hibe desteği

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Samsun’da tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest Girişim Programı kapsamında heyecanla beklenen girişim gösteri gününde Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu hibe desteği kazanırken, birbirinden önemli birçok girişim ise teknoloji severlerle buluşuyor.

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Haber Merkezi DHA
TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuna hibe desteği
Hibe desteği.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Samsun’da tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest Girişim Programı kapsamında heyecanla beklenen girişim gösteri gününde Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu hibe desteği kazanırken, birbirinden önemli birçok girişim ise teknoloji severlerle buluşuyor.
Samsun’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest dördüncü gününde birçok takım ve firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Teknofest’te, havacılık-uzay teknolojileri alanında ürünler sergilenirken, birbirinden önemli teknolojiler de ödüllendiriliyor. Teknofest Girişim Programı kapsamında geçen yılların finalistlerinin de yer aldığı 333 firmadan ilk 20’ye giren YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından bir tanesi olan Robeff Teknoloji, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuyla 100 bin TL’lik hibe desteği kazandı. Sürücüsüz ve elektrikli teslimat robotuyla maliyetleri azaltmaya hazırlanan Robeff Teknoloji takımı, ödülü Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.

“TÜRKİYE’DE ALANINDA TEK ÖRNEK”

Robeff olarak sürücüsüz orta ve son kilometre teslimat araçları geliştirdiklerini söyleyen Robeff Genel Müdürü Özkan Köroğlu, geliştirdikleri araçların sağladığı teslimat çözümleri ile hem ticarileşebilir hem de insanların hayatını kolaylaştırabilmeyi hedeflediklerini ifade etti. Köroğlu, “Öncelikle böyle bir organizasyonun içerisinde bulunduğumuz ve Teknofest girişim ekosistemine dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Bu organizasyonda son 20 şirket arasına kalarak hem üniversitemizi hem de YTÜ Yıldız Teknopark’ı temsil edebilmenin gururunu yaşıyoruz. Ürünümüz orta ve son kilometre teslimat robotu. Bu robot daha öngörülebilir, izlenebilir ve düşük maliyetli teslimat çözümleri sunuyor. Tamamen sürücüsüz olduğu için 7/24 faaliyet gösterebiliyor yani hem kargolarımızı hem de online market alışverişlerimizi dilediğimiz saatte teslim alabiliyoruz. Aynı zamanda tamamen elektrikli olan bu ürün son kilometre teslimat maliyetlerini de düşürüyor. Türkiye’de yollarda gidebilen yüksek hacimli ve yüksek menzilli teslimat araçları sınıfında Robeff Türkiye’deki tek örnek” dedi.

Teslimat robotu.
Teslimat robotu.

“HEDEF: KISA SÜREDE AVRUPA PAZARINA AÇILMAK”

Robeff olarak üniversite yıllarından beri Teknofest’te elektrikli, hibrit ve otonom araç yarışmalarına katılarak sayısız ödül aldıklarını belirten Özkan Köroğlu, şunları söyledi; “Hem elektrikli araçlar hem de sürücüsüz araçlar hakkında sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ile bugünün ve geleceğin ‘hangi problemini çözebiliriz?’ Sorusu üzerine düşünerek bizim de gündelik hayatımızda sıklıkla yaşadığımız son kilometre teslimat süreçlerinin problemlerine odaklanma kararı aldık. Öncelikle Yıldız Teknopark Prototip Atölyesi ürün geliştirme sürecimizde bize çok ciddi imkanlar sundu. Danışma Kurulumuzda bulunan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci’nin destekleriyle kısa zamanda ilerleme kaydettik. Öncelikli hedefimiz, içerisinde bulunduğumuz yatırım sürecini kapatarak geliştirdiğimiz araç ile ilk POC teslimat operasyonunu YTÜ Yıldız Teknopark’ta gerçekleştirmek. Ardından geliştirdiğimiz aracımızı kampüs içi teslimatlarında değer üretebilir hale getirerek çıkacağımız bir diğer yatırım turu ile Avrupa pazarına açılmak istiyoruz.”

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TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuna hibe desteği

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Samsun’da tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest Girişim Programı kapsamında heyecanla beklenen girişim gösteri gününde Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu hibe desteği kazanırken, birbirinden önemli birçok girişim ise teknoloji severlerle buluşuyor.
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