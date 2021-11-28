Teknoloji Teknoloji devinin hatalarını buldu 20 bin dolar ödül kazandı
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Teknoloji devinin hatalarını buldu: 20 bin dolar ödül kazandı

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Rıza Sabuncu, ikisi bu ayda olmak üzere son 1,5 yılda teknoloji devi Apple'ın çeşitli güvenlik açıklarını bulup bildirerek toplamda 20 bin dolar ile ödüllendirildi. Rıza Sabuncu, Apple'ın yanı sıra birçok teknoloji şirketinin de açıklarını bulup bildirerek çeşitli ödüller kazandı.

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Haber Merkezi DHA
Teknoloji devinin hatalarını buldu: 20 bin dolar ödül kazandı
Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Rıza Sabuncu.

Teknoloji ve yazılım şirketleri, programlarının, sitelerinin ya da yazılımlarının olası hatalarını bulmak ve açıkları hızlı bir şekilde gidermek amacıyla kullanıcılar için ödüllü 'Bug bounty' (hata avı) ismi verilen programları düzenliyor. Hataları bulan kişiler ise bunu bildirip şirketler tarafından hatanın durumu, önemi vb. kriterlere göre çeşitli miktarlarda ödüllendiriliyor.

  • Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu, Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinden birinde yazılım geliştirici olarak çalışan Rıza Sabuncu (25), tespit ettiği hatalar sayesinde başta Apple'dan olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Sabuncu, son 1,5 yılda Apple'dan toplamda 5 kez ödül kazandığını belirterek, "Bu ödüller; üçü 2 bin 500, biri 5 bin, biri de 7 bin 500 dolar olmak üzere toplamda 20 bin dolar. Apple'a gönderdiğim her güvenlik açığıyla ödül kazanmadım, ödül kazanamadığım güvenlik açıkları için teşekkür ettikleri bir sayfa var ve orada defalarca adımı yazıp teşekkürlerini ilettiler" dedi.

'HATALARI BULUYOR'

Hata avcılığı konusunda henüz çok yeni olduğunu ifade eden Sabuncu, "Apple'da bulduğum ilk güvenlik zafiyetini bildirmemle ödül kazanmam beni yenilerini bulmaya itti. İlk olarak 2020'nin mayıs ayında cep telefonumu garanti kapsamında göndermek için Apple canlı destek ile iletişime geçtiğim sırada telefonumun seri numarasını gördüm, bu farklı bir servisten geliyordu, bu servisi biraz kurcaladıktan sonra sohbet kısmında destek alan herkesin cihazlarının seri numaralarına erişebildim. Bu sorunu bildirdiğimde sorun çok kısa sürede giderildi ve ödül kazandığımı bana ilettiler. İlerleyen süreçte de hataları bulup ilettim ve bulduğu açıklardan dolayı toplamda 20 bin dolarlık ödül kazandım. Bunun yanı sıra farklı teknoloji şirketleri ya da sitelerden de hatalarını bulup ödül kazandım. Örneğin, bir hosting firmasından 2 bin sterlin ödül kazanmıştım" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana bilgisayarlara ve özellikle de oyunlara tutkusu olduğunu belirten Rıza Sabuncu, "Hep bilgisayarlarla iç içe bir hayatım oldu ve ailem de beni hep destekledi. Üniversitede de aldığım eğitimle bunu pekiştirdim. Son 6,5 yıldır çeşitli şirketlerde back-end developer olarak çalıştım, şu anda da Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinden birinde çalışıyorum" dedi.

Türk öğrencilerin başarısı: ABD'deki yarışmada birincilik ödülü aldılar
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İTÜ İşletme Mühendisliği Takımı, 15 yıldır Amerikan Mühendislik Yönetimi Topluluğu (ASEM) tarafından çevrimiçi düzenlenen Öğrenci Vaka Analizi Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Yaratıcılık ve bilginin ön plana çıktığı Öğrenci Vaka Yarışması'nda Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 4 farklı kıtadan 10 takım yarıştı. Yarışmada İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Selin Yılmaz, Ezgi İdil Engin, Yalkın Kızılkan ve Emirhan Özbalta geliştirdikleri projeyle finale kalarak birinci oldu. Amerika'da düzenlenen yarışmanın bu yılki teması 'Yeni Normal' olarak belirlendi. Apple'ın tedarik zinciri ve pazar payı kaybıyla ilgili detaylı analizlerde bulunan İTÜ takımı vaka çözümleriyle rakiplerini geride bıraktı.<br>
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İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ezgi İdil Engin (23), \"Katıldığımız yarışma Amerika'da gerçekleşen bir yarışma. Ancak son iki yıldır pandemiden dolayı online gerçekleşiyor. Organizasyonun adı American Society For Engineering Management (ASEM). Bu organizasyon mühendislik işletmesi üzerine bir sürü okulun katıldığı ve yarıştığı bir vaka yarışması. Bu sene yarışmanın online olarak gerçekleşeceğinden son anda haberimiz oldu. Yarışmaya 4 farklı kıtadan Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'dan 7 üniversite, 2 teknik üniversite ve Amerika Askeri Akademisi katıldı. Amerika'da askeri akademi demek mühendislik işletmesinin yapı taşı demek. Bizim askeri akademinin de önüne geçip birinci olmamız ne kadar güzel bir eğitim aldığımızı gösteriyor\" dedi.<br>
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Yarışma için 5 saatlik bir sunum gerçekleştirdiklerini söyleyen Engin, \"Yarışamaya hocalarımızın yönlendirmesiyle 4 arkadaşımla birlikte katıldık. Yarışmaya son 1 ay kala hazırlanmaya başladık. Yarışmaya hazırlık aşamasında sık sık vaka örnekleri çözdük. Bu yarışma İşletme mühendisliği alanında dünyada bulunan hatırı sayılır yarışmalardan biri. Böyle bir yarışmada okulumuzu, ülkemizi temsil etmemiz bizim için çok önemli. Çünkü insanlarda her zaman Türkiye'deki eğitim ne kadar yeterli? ya da eğitim alanında yurt dışına göre eksik miyiz? endişesi oluyor. Bu yarışma bizim bu algıyı kırmamız gerektiğini ve Türkiye'deki eğitimin ne kadar değerli olduğunu görmemizi sağladı. Biz 1 aylık bir sürede böyle kapsamlı bir yarışmada birinci olabildik, ki bu yarışmada bu zamana kadar hep Amerikalı okulların kazandığını biliyoruz\" diye konuştu.<br>
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Vaka analizinin çözüm sürecinden bahseden İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yalkın Kızılkan (23) ise \"Yarışmada bize tedarik zinciri ile ilgili bir vaka çalışması verildi. Vakaya başlarken kovid-19'un etkileri üzerine durduk. Burada en önemli olan şey Apple'ın fabrikalarının hepsini Çin'de bulunması. Bu durum tedarik zincirindeki bütün sürecin sekteye uğramasına neden oldu. Biz bu çalışmada Apple'a olan talebin giderek azaldığını anladık. Yarışmaya başlarken birinci olabileceğimize gerçekten inandım\" ifadelerini kullandı. İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Selin Yılmaz (22) ise \"1 aylık kısa bir süre içerisinde oldukça emek vererek bu yarışmaya hazırlandık. Ancak bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle bir birincilik kazanmış olmamızın nedeni İstanbul Teknik Üniversite'nde almış olduğumuz eğitim\" dedi.
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Türk öğrencilerin başarısı: ABD'deki yarışmada birincilik ödülü aldılar
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Takımı ABD'de düzenlenen Öğrenci Vaka Analizi Yarışması'nda birinci oldu. Öğrenciler, Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 4 farklı kıtadan toplam 9 takımı geride bıraktı.
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