Teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlık olamaz

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 5G Zirvesi (2019 IEEE) İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, zirvenin esas gayesinin akademi ve iş dünyasından uzmanları bir araya getirmek ve 5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi konuların derinlemesine anlaşılması olduğunu dile getirdi.

2025'te iletişimin yüzde 10'u insandan insana olacak

Zirveye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise 5G'nin sadece iletişimi değil enerji, üretim, sağlık, ulaşım ve finans gibi sektörleri de değiştireceğini söyledi.

Sayan, "2G teknolojisinin ardından gelen 3G teknolojisi akıllı telefon kullanımını mümkün kıldı. 5G hayatımıza girdiğinde bütün paradigmayı değiştirecek. 5G ile sadece insanlar değil nesneler de birbiri ile iletişime geçecek. Tahminlere göre 2025'te iletişimin sadece yüzde 10'unu insandan insana yapılan iletişim oluşturacak." şeklinde konuştu.

Yeni çağa hazırlanmak için kamu, özel sektör ve akademinin birbirini tamamlayan görevleri olduğunun altını çizen Sayan, "Bu hedefe ulaşmak için Türkiye'de 5G Vadisi Açık Test Sahası kuruldu. Önce Ankara'da kurulan bu merkezi İstanbul'da da açmak üzereyiz. Bu merkezin ana amacı üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin ve start-upların 5G testleri yapmalarını sağlamaktır. " dedi.Teknolojinin hayatın bir çok yönüne etki ettiğine dikkati çeken Sayan sözlerini şöyle sürdürdü:

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