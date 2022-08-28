Teknolojinin ağababaları

Güney Dakota’da bulunan Rushmore Dağı Anıtı, ABD’nin 4 başkanını gösteren dev heykellerden oluşuyor. 21. yüzyılın teknoloji mucitleri ise milyar dolarlık servetleri ve kurdukları şirketler ile şimdiden birer efsane. Her birinin ABD Başkanları’ndan daha fazla etkiye sahip olduğunu söylesek yanlış olmaz.

Mark Zuckerberg, iletişim kurma şeklimizi değiştirdi. 2004 yılında kurduğu Facebook, bugünün onlarca sosyal medya platformuna öncü olurken, sanal dünyadaki kimliklerimizi şekillendirecek yolu açtı. Jeff Bezos, teknoloji şirketi Amazon ile tüketicilerin alışveriş yapma alışkanlıklarını dönüştürdü. Onun açtığı yol sonrasında e-ticaret pazarı bugün 4 trilyon dolara yaklaştı. Elon Musk denilen kişi ise Tesla ile arabalara başka bir boyut kazandırırken, kurduğu SpaceX şirketiyle uzay turizminin de yolunu açtı.

ŞİRKET YÖNETİCİSİ PROFİLİ DEĞİŞTİ

2011 yılında yaşamını yitiren Steve Jobs, kurduğu Apple şirketi ile bilgisayar endüstrisini bambaşka bir boyuta taşıdı. Geliştirilen yazılımlarla, tabletlerden akıllı telefonlara kadar bugün hayatımızı kolaylaştıran birçok teknolojik cihazın ardındaki isim oldu ve hala birçok kişiye göre bir efsane. Hayatta olmamasına rağmen yaptığı konuşmalar, çizdiği hedefler yüzbinlerce insan tarafından yakından takip ediliyor. Resimleri tişörtlere basılırken; kahve zincirleri şubelerinin duvarlarını süslüyor. Ünlü gözlükleri ile teknoloji severler için hala bir ikon durumunda. REKLAM

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ROL MODEL

Tüm bu isimler, bir şirketin üst düzey yöneticisi olma özelliğini yani CEO’luğu değiştirdi. Kravatlı, ciddi, genelde geri planda olan büyük patron imajını spor kıyafetli, rahat, dinamik ve ön planda yer alan bir yere taşıdılar. Hemen hepsi sıradan ailelerden gelen, girişimci kişiler. Bu nedenle, bugünün yüzbinlerce start-up’ı için rol model durumundalar. Şirketleri ile teknolojinin geleceğini belirliyorlar. 2000’li yılların başında kurdukları küçük girişimler zaman içinde büyüyerek, küresel devlere dönüştü. Yönettikleri firmaların yanında kendi kişisel servetlerini de milyarlarca dolara çıkardılar. Bu nedenle, 21. yüzyılın dinamikleri onlardan soruluyor.

ZUCKERBERG, BEZOS, JOBS VE MUSK GİBİ İSİMLER TEKNOLOJİYİ BUGÜNE TAŞIDI

Steve Jobs: Kurduğu Apple şirketiyle dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlarda devrim yaptı. Geliştirilen yazılımları onlarca farklı keşfe yardım ederken özellikle çalışma hayatını başka bir yere taşıdı. 2011’de hayatını kaybetse de hala teknoloji girişimcilerinin idolü.

Elon Musk: Cesur girişimleriyle, gençlere örnek oldu. Tesla ile araç teknolojilerinde sınırları zorladı. SpaceX şirketi ile uzaya turist gönderme sürecini başlattı. Her açıklaması para piyasaları tarafından yakından izleniyor.

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Mark Zuckerberg: Facebook ile insanların kurduğu iletişimin şeklini değiştirdi. İnsanlık sanal dünya iletişimi ile tanıştı. Bugünün onlarca sosyal medya platformuna öncülük etti. Meta isimli şirketiyle, Metaverse’in kapılarını açıyor.

Mark Zuckerberg: Facebook ile insanların kurduğu iletişimin şeklini değiştirdi. İnsanlık sanal dünya iletişimi ile tanıştı. Bugünün onlarca sosyal medya platformuna öncülük etti. Meta isimli şirketiyle, Metaverse’in kapılarını açıyor.

Para piyasalarının bile gözü Musk’ta

qGünümüzde teknoloji girişimcileri özellikle gençlerin idolü durumunda. Her yaptıkları yakından izleniyor. Örneğin, Elon Musk’ın her açıklaması olay oluyor. Bir şirket yöneticisinden ziyade popüler bir kişilik, star havasında. Aslında Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile başlatılabilecek, yeni dönem teknoloji girişimcisi ekolü Elon Musk ile devam ediyor. Çoğu kişiye göre, Musk şov yapmayı ve konuşulmayı seviyor. Kimilerine göre bu davranışlar narsizim, kimilerine göre planlı bir ekonomik strateji olarak kendini gösteriyor. Özellikle para piyasaları konusunda yaptığı yorumlar geniş tartışmalara neden oluyor. REKLAM

Bill Gates’i unutmayalım

Elon Musk, nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifle Twitter’ı satın alma sürecini başlattı. Aylardır süren tartışmalar ve Musk’ın farklı açıklamaları sonrasında anlaşmadan vazgeçildi. Twitter da Musk’ın bu kararına karşı hamle olarak mahkeme sürecini başlattı. Son aylarda her iki tarafın atışmasını bir Hollywood filmi tadında izliyoruz. Bill Gates’e gelince, onun için teknoloji girişimcilerinin ‘Ağababası’ diyebiliriz. Microsoft’u lider yazılım şirketine dönüştürdü. Gates, 20. yüzyılın son döneminde en başarılı şirket patronlarından biri oldu. Kişisel bilgisayarlarda devrim yapan şirketin geliştirdiği yazılımlar, bugün kullandığımız onlarca ofis programının da öncüsü haline geldi.

FOTOĞRAF 7 Teknoloji milyarderi Bill Gates Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.<br><br>Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün koronavirüse karşı bağışıklık kazanmasıyla ağır hastalık tehlikesinin büyük ölçüde kalktığını savundu. BAĞIŞIKLIĞIN SEBEBİ VİRÜSÜN KENDİSİ<br><br>Bunun arkasındaki sebebin aşılar değil virüsün kendisi olduğunu söyleyen Gates, şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı.\" 66 yaşındaki Gates ayrıca bir pandemi daha yaşanacağını ve bu pandeminin muhtemel koronavirüs ailesinin farklı bir patojenden kaynaklanacağını öne sürdü. \"Bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak.\" açıklamasında bulunan Gates, ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.<br><br> \"Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız.\" ifadesini kullanan Gates, \"Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil.\" diye konuştu.<br><br> Gates'in bu sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bill Gates'ten tartışma yaratan sözler: Bir pandemi daha yaşayacağız Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates koronavirüsü ağır atlatma riskinin büyük ölçüde azaldığını söyledi. Ancak yeni bir pandeminin kaçınılmaz olduğunu belirten Gates, bundan sonraki süreçte aşının daha hızlı bulunması gerektiğini ifade etti. Gates'in bu sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. BiP'te paylaş

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