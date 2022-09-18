Teknoloji Telefonumun tarzı yok
MOBİL

Telefonumun tarzı yok

Binlerce lira ödeyip elimizden düşürmediğimiz süper akıllı telefonlarımızın ne kadar birbirinin aynısı olduğunu fark ettiniz mi? Onlarca şirketin yüzlerce modeli arasında katlanabilir olanlar dışında neredeyse hiç fark yok. Bunun en önemli nedeni ise üretim teknolojilerinin benzemesi ve telefon parçalarının benzer fabrikalardan çıkması olarak gösterilebilir. Tüketiciler ise birbirinden farklı ve renkli kılıflarla telefonlarını kişiselleştirmeye çalışıyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Telefonumun tarzı yok
Telefonumun tarzı yok.

Hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonların birbirinin neredeyse benzer olduğunu fark ettiniz mi? 30 bin liralık cihaz ile 3 bin 500 lira ödediğinizin görüntüsü neredeyse aynı. Elbette ki hız, hafıza, görüntü kalitesi, performans gibi teknik özellikleri açısından aralarında uçurum olabilir. Cihazların hangi marka olduğunu anlamak için yakından bakmanız gerekiyor. Teknoloji şirketlerinin çıkardığı bütçe dostu, orta ve üst segment cihazları kendi kategorileri içinde ayırt etmenin imkânı yok gibi bir şey.

SADECE TEKNİK ÖZELLİKLE FARKLILAŞIYOR

Özellikle son 10 yıldır tüm modellerde aynı durum söz konusu. Tuşlu ve dokunmatik telefonların ilk dönemlerinde tüketicilerin farklı tarzlarına göre telefonlar görmek mümkündü. Çok renkli, farklı tasarımlara sahip telefonların yerini günümüzde siyah, gri ve mavi skalasından telefonlar aldı. Cihazlarda performans önem kazandıkça, tarzı ve şekli önemini yitirdi desek yeridir. Artık sadece teknolojik özellikleri ve kaç inç olduğundan bahsediyoruz.

ÜRETİM SİSTEMLERİ BİRBİRİNİN AYNI

Bu durumun en önemli nedeni ise teknoloji dünyasında üretim tekniklerinin birbirine benzemesi olarak gösteriliyor. Örneğin uzunca bir dönemdir Uzakdoğu ülkeleri çip başta olmak üzere cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar yedek parçalarının ana tedarikçisi durumunda. Birçok şirket kendi modellerini tasarlayıp üretirken farklı parçalarını aynı merkezden alıyor. Anakart, anten, batarya, dahili flaş, dahili hoparlör, dahili kamera, dahili mikrofon, ekran, kasa, sim kart yuvası, soket, titreşim motoru, tuş takımı, joystick gibi parçaların tümü benzer üretim tekniklerine sahip.

AMAÇ MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Örneğin kullandığınız cihazın özellikleri farklı olsa da üretim merkezleri neredeyse aynı. Teknoloji geliştikçe birbirine benziyor, maliyetleri düşürmeye çalışan şirketler ise ucuz iş gücü, uygun yatırım ve üretim tekniklerinin olduğu yerlerden parçalarını alıyor.

YEDEK PARÇANIN MERKEZİ UZAK DOĞU

  • Uzun bir dönem Apple, Nokia, General Mobile gibi şirketlerin modelleri Uzak Doğu ülkelerinden üretilip dünya pazarlarına dağıtıldı. Pandemi sonrası yaşanan sıkıntılarda üretim merkezleri farklı bölgelere doğru kaysa da hâlâ maliyetleri düşürmek için benzer yerlerde üretilen parçalarla birleştirilen telefonlardan söz edebiliriz. Ayrıldıkları nokta ise görüntü kalitesi, hız ve yazılım özellikleri olarak karşımıza çıkıyor.

RENKLİ KAPAK İLE KİŞİSELLEŞTİR

  • Öte yandan, telefonlarımızı kişiselleştirdiğimiz yani bizi yansıttığını düşündüğümüz tek şey ise kapaklar. Cep telefonu kılıfı ekonomisi, modellerin birbirinin aynısı ve sıkıcılığı nedeniyle ciddi bir gelişim içinde. Telefonlar bizi yansıttığı ölçüde artık kılıfları günlük ruh halimize göre değiştirip, giydiğimiz kıyafetin rengine uyumlu olanı takabiliyoruz. Kısacası, telefonlarımızın tekdüze görüntüsünden birbirinden renkli kılıflarla kurtuluyoruz. Bunun farkında olan telefon üreticileri ve yan sanayii firmaları birbirinden farklı kapakları sürekli piyasaya sürüyorlar.

Merakla beklenen iPhone 14 ve iPhone 14 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri
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6.1 inçlik OLED bir ekranla gelen yeni iPhone 14 modeli, eski sürümlerden alışık olduğumuz çentikle geliyor. Telefon, gücünü bir önceki iPhone serisinde yer alan A15 Bionic işlemcisinden alıyor. Ancak Apple, bu işlemcinin geliştirildiğini ve öncekine göre daha hızlı olduğunu söylüyor.
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iPhone 14 ile birlikte gelen en önemli geliştirmelerden bazıları, kamera bölümünde karşımıza çıkıyor. Cihaz, arka kamera kurulumunda 12 MP’lik çözünürlük sunan iki kameraya yer veriyor.

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Telefonun ekranındaki çentiğe yerleştirilen ön kamera ise arka kameralarla aynı şekilde 12 MP çözünürlüğe sahip. 6GB RAM ve 3.279 mAh batarya, telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında.

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Apple’ın ‘mini’ modellerinin yerine gelen yeni iPhone 14 Plus, iPhone 14 ile aynı özellikleri taşıyor. Cihazı standart modelden ayıran tek detay ise, tıpkı Pro serisinde olduğu gibi ekran büyüklüğü.

iPhone 14 Plus, standart modeldeki 6,1 inçlik ekran yerine 6,7 inç büyüklüğünde ekran kullanıyor. Ayrıca telefonda, standart modelden farklı olarak 4,323 mAh bataryadan güç alıyor.
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Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıktı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Yeni modeller, yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek bir uydu iletişim altyapısına sahip oldu.

Söz konusu uydu özelliği, şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilecek ve 2 yıl boyunca ücretsiz olacak. Görüşüne göre Apple'ın, uydu bağlantısı için ücretli planları da olacak.
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Açıklanan bilgilere göre, iPhone 14 799 dolardan, iPhone 14 Plus ise 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları

iPhone 14 128GB - 30 bin 999 TL
iPhone 14 256GB - 33 bin 599 TL
iPhone 14 512GB - 38 bin 899 TL
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iPhone 14 Plus 128GB - 34 bin 999 TL
iPhone 14 Plus 256GB - 37 bin 599 TL
iPhone 14 Plus 512GB - 42 bin 899 TL
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iPhone 14 Pro 128GB - 39 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 256GB - 42 bin 599 TL
iPhone 14 Pro 512GB - 47 bin 899 TL
iPhone 14 Pro 1TB - 53 bin 199 TL
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iPhone 14 Pro 128GB - 43 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 256GB - 46 bin 599 TL
iPhone 14 Pro 512GB - 51 bin 899 TL
iPhone 14 Pro 1TB - 57 bin 199 TL
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