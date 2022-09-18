Telefonumun tarzı yok.

Hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonların birbirinin neredeyse benzer olduğunu fark ettiniz mi? 30 bin liralık cihaz ile 3 bin 500 lira ödediğinizin görüntüsü neredeyse aynı. Elbette ki hız, hafıza, görüntü kalitesi, performans gibi teknik özellikleri açısından aralarında uçurum olabilir. Cihazların hangi marka olduğunu anlamak için yakından bakmanız gerekiyor. Teknoloji şirketlerinin çıkardığı bütçe dostu, orta ve üst segment cihazları kendi kategorileri içinde ayırt etmenin imkânı yok gibi bir şey.

SADECE TEKNİK ÖZELLİKLE FARKLILAŞIYOR

Özellikle son 10 yıldır tüm modellerde aynı durum söz konusu. Tuşlu ve dokunmatik telefonların ilk dönemlerinde tüketicilerin farklı tarzlarına göre telefonlar görmek mümkündü. Çok renkli, farklı tasarımlara sahip telefonların yerini günümüzde siyah, gri ve mavi skalasından telefonlar aldı. Cihazlarda performans önem kazandıkça, tarzı ve şekli önemini yitirdi desek yeridir. Artık sadece teknolojik özellikleri ve kaç inç olduğundan bahsediyoruz.

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ÜRETİM SİSTEMLERİ BİRBİRİNİN AYNI

Bu durumun en önemli nedeni ise teknoloji dünyasında üretim tekniklerinin birbirine benzemesi olarak gösteriliyor. Örneğin uzunca bir dönemdir Uzakdoğu ülkeleri çip başta olmak üzere cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar yedek parçalarının ana tedarikçisi durumunda. Birçok şirket kendi modellerini tasarlayıp üretirken farklı parçalarını aynı merkezden alıyor. Anakart, anten, batarya, dahili flaş, dahili hoparlör, dahili kamera, dahili mikrofon, ekran, kasa, sim kart yuvası, soket, titreşim motoru, tuş takımı, joystick gibi parçaların tümü benzer üretim tekniklerine sahip.

AMAÇ MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Örneğin kullandığınız cihazın özellikleri farklı olsa da üretim merkezleri neredeyse aynı. Teknoloji geliştikçe birbirine benziyor, maliyetleri düşürmeye çalışan şirketler ise ucuz iş gücü, uygun yatırım ve üretim tekniklerinin olduğu yerlerden parçalarını alıyor.

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YEDEK PARÇANIN MERKEZİ UZAK DOĞU

Uzun bir dönem Apple, Nokia, General Mobile gibi şirketlerin modelleri Uzak Doğu ülkelerinden üretilip dünya pazarlarına dağıtıldı. Pandemi sonrası yaşanan sıkıntılarda üretim merkezleri farklı bölgelere doğru kaysa da hâlâ maliyetleri düşürmek için benzer yerlerde üretilen parçalarla birleştirilen telefonlardan söz edebiliriz. Ayrıldıkları nokta ise görüntü kalitesi, hız ve yazılım özellikleri olarak karşımıza çıkıyor.

RENKLİ KAPAK İLE KİŞİSELLEŞTİR

Öte yandan, telefonlarımızı kişiselleştirdiğimiz yani bizi yansıttığını düşündüğümüz tek şey ise kapaklar. Cep telefonu kılıfı ekonomisi, modellerin birbirinin aynısı ve sıkıcılığı nedeniyle ciddi bir gelişim içinde. Telefonlar bizi yansıttığı ölçüde artık kılıfları günlük ruh halimize göre değiştirip, giydiğimiz kıyafetin rengine uyumlu olanı takabiliyoruz. Kısacası, telefonlarımızın tekdüze görüntüsünden birbirinden renkli kılıflarla kurtuluyoruz. Bunun farkında olan telefon üreticileri ve yan sanayii firmaları birbirinden farklı kapakları sürekli piyasaya sürüyorlar.