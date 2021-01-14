Teknoloji Telegram kurucusundan açıklama Tarihin en büyük dijital göçüne şahit oluyoruz
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Telegram kurucusundan açıklama: Tarihin en büyük dijital göçüne şahit oluyoruz

Telegram kurucusu Pavel Durov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Telegram hesabı açmasından gurur duyduklarını belirtip örnek göstererek milyonlarca kullanıcının dijital bir göç süreci başlattığını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Telegram
Telegram

WhatsApp'ın 4 Ocak itibariyle hayata geçirdiği yeni gizlilik sözleşmesi, kullanıcı verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasının önünü açıyor. Doğal olarak bununla birlikte milyonlarca kişi WhatsApp yerine kullanılabilecek alternatif uygulamalara yöneliyor.

BiP, Telegram ve Signal gibi iletişim uygulamalarını tercih edenlerin sayısı her geçen gün artarken Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan konuyla alakalı önemli bir açıklama geldi.

Telegram uygulamasına son 72 saatte katılanlarla birlikte 500 milyon kullanıcı bandı aşıldı.
İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz.

Durov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Telegram'a katıldığını belirterek, bundan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Durov, Telegram'dan yaptığı paylaşımla birlikte kullanıcıların uygulamaya ilgi gösterenlerin sayısının arttığını da ifade etti.

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