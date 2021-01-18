Temsilci atamayan platformlara son duyuru: Reklam gelirleri kesilecek

Geçen yıl, 1 Ekim itibariyle hayata geçirilen Sosyal Medya Yasası kapsamındaki düzenlemeler devam ediyor. Bu yasayla birlikte YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların Türkiye'de temsilci ataması zorunlu hale geliyor. Temsilci atamayan platformlara ceza kesildiği gibi reklam kısıtlaması da geliyor.

Türkiye'de temsilci atayan platformlar arasında YouTube, Dailymotion, VKontakte ve TikTok ilk sırada yer alıyor. Dün Linkedin'in eklendiği listeye son olarak Facebook da dahil oldu. Facebook, gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Temsilci atamayan şirketler ne gibi yaptırımlarla karşılaşıyor?

Temsilci atanacağını duyuran şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak buna rağmen konuyla alakalı açıklama yapmayan ve belirsizliğini koruyan şirketler de var. Türkiye'de temsilcilik atamayan şirketlere iki farklı yaptırım var.

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- İdari para cezası

- Reklam gelirlerinin kapatılması

Atama yapmayan şirketler ilk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada ise 30 milyon TL para cezasına çarptırılıyor. Böylece toplamda 40 milyon TL'ye kadar para cezası kesilebiliyor. Buna ek olarak bir de reklam kısıtlaması söz konusu. Türkiye'de vergi mükellefi olan kişi ya da şirketlerin temsilci atamayan sosyal ağlarda reklam vermesi mümkün olmuyor. Böylece platformların reklamgelirleri de kesilmiş oluyor.

Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum.



Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. pic.twitter.com/95SzagYJq2 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 18, 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı duyuruyla birlikte Türkiye'de Facebook ve Instagram'ın da temsilci atayacağını bildirdi.

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Şu anda son düzenlemelerle birlikte Türkiye'de temsilcilik atamayan en büyük platformlar arasında Twitter, Periscope ve Pinterest yer alıyor. Diğer platformlar, az önce de bahsettiğimiz gibi gerekli adımların atılacağı bilgisini paylaştı. Eğer bahsettiğimiz sosyal ağlar ya da platformlar da gerekli işlemleri yapmazsa hem para cezasına çarptırılacak hem de reklam gelirleri kesilecek.