Teknoloji Tesla bu kez de verileri çaldığı gerekçesiyle mühendisini dava etti
İNTERNET

Tesla bu kez de verileri çaldığı gerekçesiyle mühendisini dava etti

Tesla, geçtiğimiz sene sonu şirkette çalışmaya başlayan Alex Khatilov isimli mühendisi verileri kişisel Dropbox hesabına aktarmakla suçluyor. Dava süreciyle birlikte konuya ilişkin araştırmalar da devam ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Tesla
Tesla

Tesla, geçtiğimiz dönemlerde şirketten çıkan bazı mühendisleri 'sırlarını çalmakla' suçlamış ve gereğini yapmak için yasal haklarını kullanmıştı. Şimdi yine benzer bir durum söz konusu. Şirket son olarak Alex Khatilov isimli mühendisi özel bir yazılımı çaldığı için dava ediyor.

Mühendis ilk açıklamalarında yalnızca kişisel verilerini Dropbox'a aktardığını açıkladı.

Mühendisin şirket verilerini kişisel Dropbox hesabına aktardığı iddia ediliyor

Khatilov'un dava edilmesinin nedeni Warp Drive'ı çalması olarak belirtiliyor. Bu mühendis geçen yıl sonunda Tesla'da çalışmaya başlıyor ve sadece üç gün içinde projelere ait çeşitli belgeleri çalmakla suçlanıyor. Hatta şirket, elde edilen verileri doğrudan Dropbox hesabına aktardığını da belirtiyor.

Sorgulama sonrasında Khatilov'dan sadece kişisel dosyalarını Dropbox'a aktardığını, bunun haricinde bir durum söz konusu olmadığını özellikle ifade ediyor.

Şu an için sonuç belli değil. Ancak araştırma ve soruşturma süreci devam ediyor.

Tesla 'oto pilot' sistemi kazayı önledi
OYNAT 00:19
Tesla 'oto pilot' sistemi kazayı önledi
Amerika'da otoyolda seyreden elektrikli araç Tesla sürücüsü, hakimiyeti otomatik pilota bıraktı. Bir süre sonra sağ şeritteki sıkışıklık nedeniyle başka bir sürücü, Tesla'nın önüne kırınca otomatik pilot ani bir manevra yaparak kazadan kurtuldu. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Abone Ol Google News
Skyroad ile Mutluluğu Keşfet

"Skyroad ile Mutluluğu Keşfet"

Fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
Caddebostan yosunlarla kaplandı

Caddebostan yosunlarla kaplandı

Dev dalgalarla sahil kırmızıya büründü.
Fransa Acil Servis Doktorları Başkanı: Yeterli aşımız yok randevu veremiyoruz isyan kapıda

​Deprem konutlarını teslim töreninde Elazığlılara hitap ediyor.

Yaylada heyecanlandıran keşif

Yaylada heyecanlandıran keşif

​Anadolu'da çok kısıtlı yerde var.
Bu kuşa paha biçilemiyor

Bu kuşa paha biçilemiyor

​'Ev ve araba teklif ediyorlar satmıyorum...'

​AK Parti'nin 3 ildeki kongresine canlı bağlantıyla katılıyor.

HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının çıkmasına Karamollaoğlu’dan yorum: Garipsedim
Gündem

HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının çıkmasına Karamollaoğlu’dan yorum: Garipsedim

HDP’nin Esenyurt ilçe binasında terörist elebaşı Öcalan’ın 30 posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti. Düzenlediği basın toplantısında bu konu hakkındaki görüşü sorulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Garipsedim” demekle yetindi.
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil
Gündem

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemiye ilişkin yaptığı açıklamada "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı" dedi. Karsan, gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye’ye getirilip Azerbaycan’a gönderileceği söyledi.
Yemin töreninde Joe Biden'dan daha çok konuşulmuştu: Eldivenleri yardım kampanyasına dönüştürecek
Dünya

Yemin töreninde Joe Biden'dan daha çok konuşulmuştu: Eldivenleri yardım kampanyasına dönüştürecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine yün eldivenleriyle katılarak gündem olan Senatör Bernie Sanders, bu ilgiyi hayırlı bir işe dönüştürdü. Sanders törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.