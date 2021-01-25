Tesla bu kez de verileri çaldığı gerekçesiyle mühendisini dava etti

Tesla, geçtiğimiz dönemlerde şirketten çıkan bazı mühendisleri 'sırlarını çalmakla' suçlamış ve gereğini yapmak için yasal haklarını kullanmıştı. Şimdi yine benzer bir durum söz konusu. Şirket son olarak Alex Khatilov isimli mühendisi özel bir yazılımı çaldığı için dava ediyor.

Mühendis ilk açıklamalarında yalnızca kişisel verilerini Dropbox'a aktardığını açıkladı.

Mühendisin şirket verilerini kişisel Dropbox hesabına aktardığı iddia ediliyor

Khatilov'un dava edilmesinin nedeni Warp Drive'ı çalması olarak belirtiliyor. Bu mühendis geçen yıl sonunda Tesla'da çalışmaya başlıyor ve sadece üç gün içinde projelere ait çeşitli belgeleri çalmakla suçlanıyor. Hatta şirket, elde edilen verileri doğrudan Dropbox hesabına aktardığını da belirtiyor.

Sorgulama sonrasında Khatilov'dan sadece kişisel dosyalarını Dropbox'a aktardığını, bunun haricinde bir durum söz konusu olmadığını özellikle ifade ediyor.

REKLAM

Şu an için sonuç belli değil. Ancak araştırma ve soruşturma süreci devam ediyor.