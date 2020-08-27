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Teknoloji TikTokun CEOsu Kevin Mayer istifa etti
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TikTok'un CEO'su Kevin Mayer istifa etti

Trump'ın yasaklamakla tehdit ettiği TikTok'un CEO'su Kevin Mayer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin TikTok'un ABD'ye dava açmasından bir gün sonra yaşanması da dikkatleri o yöne çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görsel: FT
Görsel: FT

Üç ay önce TikTok'un CEO'luğu görevine getirilen Mayer bu görevi çok fazla sürdüremeden istifa etti.

Mayer, uygulamayı kontrol eden TikTok ve ByteDance şirketindeki çalışanlara Perşembe günü ayrılma kararını anlattı ve insanların konu hakkında brifing verdiğini söyledi.

  • Yerine ise TikTok'un genel müdürlüğünü yapan Vanessa Pappas atandı. Eski Disney yöneticisi, Başkan Donald Trump'ın, ByteDance'ın ABD'deki varlıklarını 90 gün içinde bir Amerikan şirketine satmaması durumunda TikTok'u yasaklamasını emrettikten sonra ayrılma kararını verdi.

Tiktok, Trump yönetimine dava açtı
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Tiktok, Trump yönetimine dava açtı

ABD'nin tavrı istifasında etkili oldu

Mayer'in istifasının arkasındaki en önemli sebep, Trump yönetiminin şirketin 90 gün içinde satılması gerektiğini ifade etmesi. İstifa mektubunda bu konuya değinen Mayer yaptığı açıklamada:

  • "TikTok'u küresel olarak yürütmek de dahil olmak üzere aldığım görevin, ABD yönetiminin şirketi satmaya zorlama eyleminin bir sonucu olarak çok farklı görüneceğini anlıyorum" dedi.

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ABD, TikTok'u yasaklamayı planlıyor


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