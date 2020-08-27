TikTok'un CEO'su Kevin Mayer istifa etti

Üç ay önce TikTok'un CEO'luğu görevine getirilen Mayer bu görevi çok fazla sürdüremeden istifa etti.

Mayer, uygulamayı kontrol eden TikTok ve ByteDance şirketindeki çalışanlara Perşembe günü ayrılma kararını anlattı ve insanların konu hakkında brifing verdiğini söyledi.

Yerine ise TikTok'un genel müdürlüğünü yapan Vanessa Pappas atandı. Eski Disney yöneticisi, Başkan Donald Trump'ın, ByteDance'ın ABD'deki varlıklarını 90 gün içinde bir Amerikan şirketine satmaması durumunda TikTok'u yasaklamasını emrettikten sonra ayrılma kararını verdi.

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ABD'nin tavrı istifasında etkili oldu

Mayer'in istifasının arkasındaki en önemli sebep, Trump yönetiminin şirketin 90 gün içinde satılması gerektiğini ifade etmesi. İstifa mektubunda bu konuya değinen Mayer yaptığı açıklamada:

"TikTok'u küresel olarak yürütmek de dahil olmak üzere aldığım görevin, ABD yönetiminin şirketi satmaya zorlama eyleminin bir sonucu olarak çok farklı görüneceğini anlıyorum" dedi.

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