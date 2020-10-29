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Teknoloji Titanda garip bir molekül keşfedildi
BİLİM

Titan'da garip bir molekül keşfedildi

Satürn'ün uydusu Titan'da bulunan yeni molekül bilim insanlarını şaşırttı. NASA tarafından garip olarak nitelenen molekül araştırılmak üzere Dünya'ya getirildi.

Haber Merkezi AA
Satürn
Satürn

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydusu Titan'ın atmosferinde ''garip bir molekül'' keşfettiklerini açıkladı.

NASA'nın resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın atmosferinde daha önce başka hiçbir atmosferde keşfedilmemiş C3H2 şeklinde kodlanan ''Siklopropeniliden'' molekülüne rastlandı.

  • NASA araştırmacıları, Şili'nin kuzey bölgesinde bulunan ALMA isimli radyo teleskobu ile yaptıkları gözlem neticesinde buldukları yeni molekülün, Titan'da Dünya'dakine benzer bir yaşam olup olmadığı konusunda yardımcı olabileceğine inandıklarını söyledi.

Titan uydular arasında en büyüğü

Maryland’deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde gezegen bilimcisi Conor Nixon, yeni buluşla ilgili, "Titan, Güneş Sistemimizde benzersizdir. C3H2'nin bulunması, onun yeni moleküllerin hazinesi olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

  • Satürn'ün 62 uydusundan en büyüğü olan Titan, Dünya'nınkinden 4 kat daha yoğun olan kalın bir atmosfere sahip olması dolayısıyla, Güneş Sistemi'ndeki diğer uydulardan farklılık arz ediyor.

Bilim adamları bu atmosfer sayesinde, yağmurların yağdığı, göller, nehirler ve hatta yer altında tuzlu okyanusların bulunduğu Titan'da Dünya'dakine benzer bir hayat formunun olabileceği fikrini taşıyor.

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