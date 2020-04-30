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Teknoloji TR-Covid19 Ortak Akıl Platformu çalışmalarına başladı
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TR-Covid19 Ortak Akıl Platformu çalışmalarına başladı

Türksat’ın da aralarında yer aldığı Türkiye’nin farklı şehirlerinden 50’ye yakın üniversite, kurum ve STK’nın internet ortamında bir araya gelerek oluşturduğu, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen Türkiye Covid19 Ortak Akıl Platformu lansman toplantısını yaparak çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi İHA
Ortak akıl platformu
Ortak akıl platformu


Covid-19 salgınının oluşturduğu kısa ve orta vadeli sorunlara yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan bir online girişim hızlandırma programı olan Türkiye Covid19 Ortak Akıl Platformu, Covid-19 pandemisi üzerine webinerler, girişimcilik ve inovasyon eğitimlerinin yanı sıra 100’e yakın mentoru ile girişimcilerin fikirlerinin kısa sürede hayata geçmesi için gerekli desteğin ve iş birliklerinin kurulmasını hedefliyor.

Ortak Akıl Platformu

Bilgiler internet sitesinden

Salgına yönelik yenilikçi çözüm ve uygulamaları olan girişimciler, 3 Mayıs’a kadar fikirlerini www.tr-covid19.com adresi üzerinden gönderebilecekler. Fikirlerin olgunlaştırılması için mentorluk ve online eğitim faaliyetleri ise 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Programa ilişkin bilgilendirmeler ve gelişmeler tr-covid19.com’dan ve sitede yer alan platform sosyal medya adreslerinden, platformun ve paydaş kurumların sosyal medya hesaplarından ve #TRCovid19 etiketli paylaşımlardan takip edilebiliyor.

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