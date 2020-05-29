Türk genom haritası projesi: Genetik hastalıklarla mücadele edecek



Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) “Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği” çağrısı kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı’nın yapmış olduğu proje başvurusu kabul edildi.

Bugüne kadar yaklaşık 100 kişinin genomunun dizilendiği Türk Genom Projesi’nde Trakya Üniversitesi de yer alacak.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Gürkan liderliğinde ana bilim dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yalçıntepe, Dr. Öğr. Üyesi Selma Demir, Dr. Öğr. Üyesi Emine İkbal Atlı, Öğr. Gör. Engin Atlı ile doktora öğrencileri Damla Eker ve Çisem Akurut’un yer aldığı proje ile toplumda nadir görülen genetik hastalıkların belirlenmesi hedefleniyor.

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Üniversitelerin bilimsel bilginin üretildiği ve toplumun faydasına sunulduğu merkezler olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, Trakya Üniversitesinin bu önemli projenin paydaşlarından biri olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Üniversite yönetiminin bilimsel bilgi üretmek noktasında tüm çalışmaları koşulsuz desteklediğini ifade eden Rektör Tabakoğlu,

“Tüm akademik birimlerimiz ve değerli hocalarımızla ülkemize ve bölgemize önemli değerler üretmek için çalışıyoruz. Doç. Dr. Hakan Gürkan hocamızın liderliğinde Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalımızın değerli hocaları ve öğrencilerimiz, tarihi bir projede kilit rol oynayacak.