Geçtiğimiz aylarda Türk Telekom CEO'su olarak atanan Ümit Önal, iddialı açıklamalarını sürdürüyor. Son olarak geçen hafta düzenlenen basın toplantısında 'İstanbul'da her talep edene 1 hafta içinde fiber sözü' veren Ümit Önal, şimdi de operatörlere çağrıda bulundu ve 'talep eden operatörlerin baz istasyonlarına da fiber erişim hizmeti sağlayabileceklerini' duyurdu.

Türk Telekom CEO'sundan operatörlere ortak altyapı çağrısı

Konuyla ilgili paylaşımlarını Twitter üzerinden yapan Ümit Önal, tüm operatörlere seslenerek bu alanda işbirliği yapmaları gerektiğini altyapıyı ortak kullanmaları gerektiğini belirtti. Önal şunları söyledi:

"Sadece merkeze değil herkese"

"Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantımda belirttiğim çağrımızı yineliyorum! Gelin, Türkiye’nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü #SadeceMerkezeDeğilHerkese dokunmalıyız.

Topraklarımızın dört bir yanında ilmek ilmek ördüğümüz 7,5 milyon km fiber altyapımız ile kazandığımız tecrübeyi, yeni altyapı götürülecek yerlerde diğer operatörlerle paylaşarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sağlamaya hazırız. Çünkü; TÜRKİYE’YE DEĞER.

Şimdi operatörlere yeni bir çağrıda bulunuyorum; Türkiye'deki baz istasyonlarımızın %50'sine 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık. 5G teknolojisine geçen öncü ülkeler arasında olma vizyonumuzla, talep eden operatörlerin baz istasyonlarına da fiber erişim hizmeti sağlayabiliriz."

Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantımda belirttiğim çağrımızı yineliyorum! Gelin, Türkiye’nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü #SadeceMerkezeDeğilHerkese dokunmalıyız. — Ümit Önal (@umitonaltr) December 30, 2019