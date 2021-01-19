Teknoloji Türkiyede temsilci atamayan Twitter ve Pintereste reklam yasağı geldi
İNTERNET

Türkiye'de temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı geldi

Facebook'un kısa süre önce temsilci atayacağını duyurmasının ardından Twitter ve Pinterest'teki sessizlik devam ediyor. Sürenin dolmasıyla birlikte her iki platforma da reklam yasağı geldi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter
Twitter

YouTube, TikTok ve Dailymotion'ın ardından dün itibariyle Facebook da Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etti. Ancak Twitter ve Pinterest tarafındaki sessizlik devam ediyor. Dolayısıyla cezalar ve yaptırımlar da kapıda.

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Her iki platform da temsilci atamadığı için reklam yasağıyla karşı karşıya kaldı. Konuyla alakalı duyuru doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

Denetlemelerin devam edeceğinin altı çizilirken aslında yaptırımların reklam yasağıyla da sonlanmayacağını belirtmek gerekiyor. Bir sonraki aşamada ise bant genişliğinin önemli oranda daraltılması söz konusu olacak.

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