Türkiye'de temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı geldi

YouTube, TikTok ve Dailymotion'ın ardından dün itibariyle Facebook da Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etti. Ancak Twitter ve Pinterest tarafındaki sessizlik devam ediyor. Dolayısıyla cezalar ve yaptırımlar da kapıda.

TEKNOLOJİ Facebook duyurdu: Türkiye'ye temsilci atanacak

Her iki platform da temsilci atamadığı için reklam yasağıyla karşı karşıya kaldı. Konuyla alakalı duyuru doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

1️⃣1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasanın 3’ncü aşaması olan “Reklam Yasağı”, Resmî Gazete’de yayımlandı.



7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak.https://t.co/X9QeHFuwoN pic.twitter.com/NhqT9eNIpx REKLAM January 18, 2021

Denetlemelerin devam edeceğinin altı çizilirken aslında yaptırımların reklam yasağıyla da sonlanmayacağını belirtmek gerekiyor. Bir sonraki aşamada ise bant genişliğinin önemli oranda daraltılması söz konusu olacak.