Türkiye'de temsilcilik açmayan Twitter'a reklam yasağı geldi

Resmî Gazete'de yayınlanan kararla birlikte Türkiye'de temsilci atamayan sosyal ağlara çeşitli cezalar ve yaptırımlar geliyor. Karar, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, Twitter, Instagram, Periscope ve Pinterest gibi platformları kapsıyor.

Facebook ve Instagram gibi büyük platformlarda Türkiye'nin sunduğu şartları kabul edeceğini ve temsil edeceğini açıklarken Twitterisesessizliğinikoruyor. Doğal olarak yeni yaptırımlar geliyor.

Twitter, 40 milyon TL'lik para cezasının ardından şimdi de reklam engellemesi aldı.

Reklam yasağı da geldi

Bugün gelinen noktada Türkiye'ye temsilcilik açma konusunda herhangi bir adım atmayan Twitter'a 40 milyon TL civarında para cezası kesildi. Ayrıca 4 aşamalı süreç gereği son olarak reklam yasağı da uygulanmaya başlandı. Tabii bununla birlikte kullanıcıların da platformda reklam vermesinin önüne geçildi.

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Geçtiğimiz dönemlerde konuya ilişkin açıklamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, reklam yasağının denetleneceğini ve gereken cezaların kesileceğini bildirmişti.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3'ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmî Gazete'de yayımlandı. 7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak. Reklam yasağının uygulamasını; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarımız hassasiyetle denetleyecek. Ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesilecek. Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkürlerimi sunuyorum.

EKONOMİ Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadı