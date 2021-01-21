Teknoloji Türkiyede WhatsAppı silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı
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Türkiye'de WhatsApp'ı silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı

WhatsApp silip BiP ve diğer alternatiflere yönelen kullanıcıların sayısı artmaya devam ediyor. Gemius tarafından yapılan son araştırmalara göre Türkiye'de WhatsApp'ı silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Buna karşılık olarak BiP ve Telegram'ın kullanıcı sayısındaki artış ise devam ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp, yayınladığı yeni gizlilik sözleşmesiyle kullanıcıların yeni kuralları onaylamasını zorunlu hale getiriyor. Yani uygulamayı kullanmaya devam etmek için yeni şartları kabul etmek şart.

Gemius tarafından yapılan araştırmalar, WhatsApp için düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

Hal böyle olunca kullanıcılar WhatsApp yerine tercih edilebilecek uygulamaları göz önünde bulunduruyor. Yeni sözleşme nedeniyle milyonlarca kişi WhatsApp yerine BiP ya da Telegram'a geçiş yapıyor. Hatta son araştırmalara göre WhatsApp'ı Türkiye'de silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aşıyor.

Araştırma şirketi Gemius'un son paylaştığı rakamlara göre 1 Ocak 2021 itibariyle Türkiye'deki WhatsApp kullanıcı sayısı 42.6 milyon seviyesinde. Yeni sözleşme şartlarının devreye girmesiyle birlikte 13 Ocak 2021 itibariyle kullanıcı sayısı 40.3 milyon kişiye düşmüş durumda. 13 Ocak'tan günümüze kadarki süreçte de düşüş devam ediyor. Kullanıcılar WhatsApp yerine alternatif uygulamalara yöneliyor.

Buna karşılık olarak BiP ve Telegram'daki kullanıcı sayısı ise yükseliş evresine devam ediyor. Özellikle 1 Ocak'tan itibaren artış sürüyor ve 4.4 milyon civarında olan kullanıcı sayısı 14.1 milyona yükselmiş durumda.

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WhatsApp'ın yeni koşullarında ilk madde 'WhatsApp hizmeti ve verilerinizi nasıl işlediğimiz' şeklinde geçiyor.

Yeni sözleşme maddeleri neler?

Facebook'un bundan 7 yıl önce satın aldığı WhatsApp, kısa süre içinde metin mesajlaşmanın yanında belge gönderme, sesli ve görüntülü görüşme gibi bir dizi özellik kazandı. Bununla birlikte kullanıcı verilerini de toplamaya başladı. Yani aslına bakılırsa mikrofon, konum, rehber ya da diğer erişim izinleri nedeniyle uygulama kullanıcı verilerini toplayıp reklam verenlere pazarlıyor.

Üstelik yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor. Yani aslında AB ülkelerinin bu sözleşmeyi onaylaması gibi bir durum söz konusu değil. Burada da çifte standart net bir biçimde görülebiliyor.

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