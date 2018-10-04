Türkiye'nin ilk resmi e-spor kulübü belli oldu

E-spor son yıllarda büyük bir başarı yakaladı hatta olimpiyatlarda yer alması bile tartışılıyor. Geçtiğimiz sene sonunda başlatılan çalışmalar sonucunda Nisan 2018’de Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye e-Spor Federasyonu kuruldu. Federasyon tıpkı diğer spor dallarında olduğu gibi bu alana ilişkin düzenlemeler getirecek.

Türkiye’den çıkan ve uluslararası arenada büyük başarılar kazanan e-spor kulüpleri, federasyon üyesi olduktan sonra resmi bir kulüp olacak. Ayrıca resmi liglerde mücadele hakkı kazanacak.

Great Sultans’ta bu resmiyeti kazanan ilk kulüp ünvanını aldı. 1 yıldan kısa bir süre önce kurulan e-spor kulübü Fortnite, PUBG, FIFA, mobil oyunlar ve yarış oyunları gibi alanlarda takımlara sahip.

Great Sultans, ülkemizi uluslararası arenalarda düzenlenen e-spor turnuvalarında temsil edecek ilk resmi kulüp oldu. Kulübün e-spor alanında kadrolarını genişlettiğini, özellikle PUBG ve FIFA takımlarına transferler yaptıklarını belirtmekte fayda var.

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