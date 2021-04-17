Türkiye’nin ilk uzay oyunu Kara Gezegenler hem Google Play hem de App Store'da yayında

Uzay temalı olan “Karanlık Gezegenler” (Dark Planets) oyunu gezegen oluşturup, çeşitli kaynaklar toplayarak oyunda çeşitli ilerlemeler kat edilmesini sağlıyor. Toplanan bu kaynaklar sayesinde savaş gemileri, savunma birimleri üretip ilerleyen teknolojiyle bunları güçlendirme imkanınız bulunuyor. Oyun içi satın alımlarının da bulunduğu “Karanlık Gezegenler” isimli Türk yapımı yerli oyun böylelikle daha uzun soluklu ve eğlenceli bir hal alıyor.

Karanlık Gezegenler oyunu aynı zamanda Türkiye'nin ilk uzay oyunu olarak dikkat çekiyor.

Oyunun geliştiricileri App Store ve Google Play’da piyasaya sürülen strateji oyunuyla ilgili “Amacınız neydi? Oyunu nasıl geliştirdiniz? Oyunu neden oynamalıyız?” sorulara şu şekilde cevap verdi:

Geçtiğimiz mart ayında bir kaç melek yatırımcıdan yatırım alarak başladığım Karanlık Gezegenler oyunumu geçtiğimiz Şubat ayında yayınlandım. Yaklaşık 1 buçuk saatlik oldukça yüksek oynama süresiyle oyun gerçekten oyuncuları oyunda tutuyor. Oyuna gelecek olursak, oyunda temel amaç evrene hakim olmak. Bunu arkadaşlarınızla yada bireysel olarak yapabilirsiniz. Tabiki aynı hedef rakiplerinizde de olacak bu yüzden dikkatli olmalısınız. Oyunda size verilen gezegen ile çeşitli kaynaklar toplayarak oyuna başlıyorsunuz ve bu topladığınız kaynaklar ile savaş gemileri ve savunma birimleri üretip, teknolojiler ile de bu birimleri güçlendiriyorsunuz. Ürettiğiniz filolarla keşiflere çıkmaya başlayarak bu sonsuz evrene ilk adımınızı atıyorsunuz. Bu keşifler sırasında bir başka medeniyetin kalıntılarını yada bir asteroiti araştırabiliyorsunuz. Hazır olduğunuzda ise diğer oyuncular ile daha önceden ürettiğiniz savaş gemileri sayesinde savaşa başlıyorsunuz.

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