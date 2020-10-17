Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Türkiyenin ilk ve tek YouTube akademisinde ikinci dönem başladı
EĞİTİM İNTERNET

Türkiye’nin ilk ve tek YouTube akademisinde ikinci dönem başladı

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Youtube Akademi’de ikinci dönem başladı. Medyanın deneyimli isimlerinden 8 hafta boyunca eğitim alacak 15 genç, youtuber olma yolunda ilk adımlarını attı.

Haber Merkezi DHA
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, gençlere YouTube Politikaları ve Kuralları eğitimi veriyor.
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, gençlere YouTube Politikaları ve Kuralları eğitimi veriyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi bünyesinde eğitimler devam ediyor. Belediye, Türkiye’nin ilk teknoloji ve yaşam merkezi olduğunu belirttiği Başakşehir Living Lab ve İnovasyon Merkezi’nde ikinci dönem Youtube Akademisi'nin başladığını duyurdu. “Başakşehir Youtuber’ını arıyor” sloganıyla açılan akademinin ikinci döneminde de 14-25 yaş arası 15 youtuber adayına eğitim verilecek.

EĞİTİMLER 8 HAFTA SÜRECEK

  • Sosyal medya alanında içerik üretiminden kamera kullanımına, kurgudan kanal yönetimine kadar geniş perspektifte derslerin verileceği eğitim programı 8 hafta sürecek. Başakşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanan eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, Youtube’a tam donanımlı bir şekilde giriş yapacak.

İHA
Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Youtube Akademi’de ikinci dönem başladı.

MEDYANIN DENEYİMLİ İSİMLERİ GENÇLERLE

Youtuber olma yolunda ilk adımını atan gençlere Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, YouTube Politikaları ve Kuralları eğitimi verecek. Gazeteci Erem Şentürk YouTube Kanal Açma ve Kanal Yönetimi, Senarist-Yönetmen Kaan Atilla Taşkın kamera derslerinde yer alacak. Celal Can Vatandaş kurgu eğitimleri, Habertürk sunucusu Okan Ateş diksiyon dersleri, muhabir Niyazi Dölek ise yeni medya eğitimleriyle deneyimlerini gençlere aktaracak.

HEPSİ SEÇİLMİŞ ÇOCUKLAR

Yeni Medya Akademisi’nde eğitim alacak gençlerim tamamı mülakat yoluyla seçildi. Başvuru formlarında YouTube alanındaki hedeflerini detaylı bir şekilde anlatan gençler bu eğitimleri almaya hak kazandı.

“BANA ÇOK ŞEY KATACAK”

Youtube Akademi’yi dört gözle beklediğini söyleyen Münevver Yağmur, “YouTube Akademi’ye kendimi geliştireceğim için katıldım. Kişisel eğitime önem verdiğim için bu akademinin bana çok şey katacağına inanıyorum. Ersin Çelik hocamız ilk dersini verdi. YouTube topluluk kurallarını gördük. O kuralları ihlal etmememiz gerektiğini öğrendik. Umarım başarılı bir şekilde devam ederiz” dedi.

İHA
Medyanın deneyimli isimlerinden 8 hafta boyunca eğitim alacak 15 genç, youtuber olma yolunda ilk adımlarını attı.

“EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ”

Yeni medyada yer edinmek için Beyoğlu’ndan Başakşehir’e geldiğini belirten Onur Gündiyer de, “Aynı hayalleri kuran dört arkadaşız. Yeni medyada yer edinmek istediğimiz için YouTube Akademi’ye geldik. Kurgu, YouTube politikaları, içerik üretimi hakkında eğitimler alacağız. Bunun için burayı seçtik. Beyoğlu’ndan geliyoruz ve yolumuz çok uzun sürüyor. Ama emek olmadan yemek olmuyor. Bizler Başakşehir’i tercih ettik” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZ İÇİN İYİ OLACAK”

YouTube kanalı olan Elife Karademir ise, “Kanalım var ama herhangi bir video yüklemiyorum. Bu akademi sayesinde kendimi geliştirerek insanların önüne çıkmayı hedefliyorum. Burada ekipmanlar olsun, hocalar olsun çok iyiler. Hepimiz için çok iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
85 milyar metreküp ek rezerv

85 milyar metreküp ek rezerv

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de yeni doğalgaz müjdesi.
Sınırda ele geçirildi

Sınırda ele geçirildi

İçindeki bileşen nedeniyle halüsinasyona neden oluyor.
Militanlar bu uçakla taşınıyor

Militanlar bu uçakla taşınıyor

Rejim havayolu Şam'dan Ermenistan'a sevkiyat yapıyor.

Bir haftaya bitiyor

Bir haftaya bitiyor

​3 bin 450 metrede, Türkiye'nin en modern üs bölgesi.

​450 yıllık Türk yurdu tehlikede.

Bu bir soykırım!

Bu bir soykırım!

​Gence'de yaşayan Rus vatandaşı dehşeti ağlayarak anlattı.
Annesinin kucağında can verdi

Annesinin kucağında can verdi

Hain saldırıda katledilen anne ve bebeği aynı tabutta defnedildi.
Süper Lig'de <br>çılgın maç

Süper Lig'de
çılgın maç

8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı!
Mübariz İbrahimov: Kürşad'ın Çerisi

Mübariz İbrahimov: Kürşad'ın Çerisi

​2010 yılında tek başına girdiği topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.
Tulpar göreve hazır

Tulpar göreve hazır

​İsmini Türk destanındaki efsaneden alan araç seri üretime geçiyor.
Azerbaycan da<br>sivilleri hedef alıyor

Azerbaycan da
sivilleri hedef alıyor

​HDP'nin Ermeni vekilinden skandal açıklama.
Miçotakis de katılacak

Miçotakis de katılacak

​Yunanistan göçmenleri engellemek için tel duvar örecek, tören düzenlenecek.
Bu fotoğraflar yürekleri dağladı

Bu fotoğraflar yürekleri dağladı

​Hain saldırılan geriye kalanlar...
İki ay boyunca bu evde saklanmış

İki ay boyunca bu evde saklanmış

​Dünyanın aradığı DEAŞ'lı kadın terörist Adana'da yakalanmıştı.
Anketler<br>Ersin Tatar diyor

Anketler
Ersin Tatar diyor

KKTC'de seçimlerin ikinci turu yarın yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.