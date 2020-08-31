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Teknoloji Türkiyenin uzay yolculuğu hız kesmeden devam ediyor
BİLİM

Türkiye'nin uzay yolculuğu hız kesmeden devam ediyor

Savunma sanayisinde son dönemde önemli başarılara imza atan Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında elde edilen teknolojik kazanımlarla uzayın yolunu açtı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Projenin bir diğer önemi ise hedeflenen takvimden bir yıl önce başarıya ulaşması.

Haber Merkezi AA
Türkiye, uzay ligine adım attı.
Türkiye, uzay ligine adım attı.

Türkiye'nin teknoloji ve bilim alanında yaptığı atılımlar hız kesmeden devam ederken bir müjdeli haber de uzayla ilgili geldi. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalar Türkiye'nin "uzay sınırını aşmasını" ve "uzay ligine" girmesini sağladı. Kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını atan Türkiye, 3 yılda 24 farklı teknolojiyi mühendislik gücüyle ve yerli paydaşlarla geliştirdi.Başarılı test sonuçlarının arkasında ROKETSAN'daki 1000'e yakın uzman ve teknisyenin 1 milyon saati aşan alın teri bulunuyor

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "Türkiye uzayı gördü" sözleriyle ilk müjdeyi verdiği gelişme, ROKETSAN Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde gün yüzüne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketi ile uzaydan elde edilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Roketsan uzay çalışmalarına devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Milli olarak geliştirildi

Dünyada sayılı ülke uydu fırlatma kapasitesine sahip

Bu gelişmeye uzanan yol, 2012 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararla Türkiye'nin uzaya bağımsız erişmesi konusunda düğmeye basılmasıyla açıldı ve bu alanda çalışmalara başlandı.

  • Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin kurulması görevi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ROKETSAN'a verildi. Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla 2018'de SSB ile ROKETSAN arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi (MUFS) imzalandı. Projenin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Projeyle 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilecek.

Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşulmasını sağlayacak proje kapsamında, yerli uydu uzaya fırlatıldığında hem savaş hem barış zamanında Türkiye'ye güvenli bilgi akışı sağlayacak.

Tarımdan savaş istihbaratına kadar her alanda ülkenin geleceğine katkı sağlayacak uydu, anlık bilgi ve koordinatlarla askerin işini kolaylaştıracak.

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Bu kapasite sayılı ülkede var.

Hedeflenen takvimin bir yıl önünde

Halihazırda projeye ilişkin test çalışmaları başarıyla devam ediyor. Uzaya erişim için gerekli onlarca teknoloji geliştirme projesi, üniversiteler, paydaş milli firmalar ve enstitülerle birlikte yürütülüyor.

ROKETSAN, 3 yılda 24 farklı teknolojiyi kendi mühendislik gücüyle yerli paydaşlarla geliştirdi.

  • Başarılı test sonuçlarının arkasında ROKETSAN'daki 1000'e yakın uzman ve teknisyenin 1 milyon saati aşan alın teri bulunuyor. 4 yılda uzaya erişme hedefine bir sene erken ulaşılırken 3 yıllık çalışma sonunda Türkiye tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını atmış oldu.

Uzay çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu

MUFS Projesi kapsamında milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketi 130 kilometre irtifaya çıkarak, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometre çizgisini aştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.

  • Roket katı yakıt teknolojisiyle gönderildi. Bundan sonra hem katı hem de sıvı yakıtla test aşamasına geçilecek.Bu kapsamda, milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlanacak. Hibrit yakıtlı roket motorları geliştirme faaliyetleri de devam ediyor.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen tüm bu çalışmalar Türkiye'nin "uzay sınırını aşmasını" ve "uzay ligine" girmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'ı ziyaret etti
FOTOĞRAF 6
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Roketsan'ın Lalahan Yerleşkesi'ne geldi.
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'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterini imzaladı.
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Erdoğan, daha sonra yerleşke içinde düzenlenen toplantıda yetkililerden yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni inceledi.
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Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da hazır bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı.


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