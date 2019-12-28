Teknoloji Türklerin yüzde 52si Googleın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor Uygulama tekelleşme eğiliminde
İNTERNET

Türklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor: Uygulama tekelleşme eğiliminde

Türklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor: Uygulama tekelleşme eğiliminde

Türkiye'de akıllı telefon pazarındaki uygulamalarıyla tekelleştiği yönünde suçlamalar yöneltilen Google son üç yılda Avrupa'da yüklü cezalar ödedi. Rekabet Kurulu tarafından faaliyetleri mercek altına alınan Google’a 2017 yılına soruşturma açılmıştı.

Haber Merkezi DHA
‘Google’ın tekelleşmeye çalıştığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 54,8’i evet, yüzde 16,5’i hayır, yüzde 28,6’sı ise fikri olmadığını söyledi.
‘Google’ın tekelleşmeye çalıştığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 54,8’i evet, yüzde 16,5’i hayır, yüzde 28,6’sı ise fikri olmadığını söyledi.

Araştırma şirketi Areda Survey, Rekabet Kurulu’nun Google’a rekabet ihlalleri nedeniyle büyük cezalar kesmesine yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Türklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor.

Google’dan Türkiye’ye şantaj
TEKNOLOJİ
Google’dan Türkiye’ye şantaj


93 milyar lira idari para cezası

Kurul, ‘mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin, rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti’ne yönelik yürütülen soruşturmada 93 milyon lira idari para cezası verilmesini hükmetti. Bu kararın ardından açıklama yapan Google, Rekabet Kurumu ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bu çerçevede Türkiye’de, hızlı bir şekilde, kanunlarla uyumlu olarak çalışmanın önemine dikkat çekti.

Google’a 9 milyon dolarlık ceza
EKONOMİ
Google’a 9 milyon dolarlık ceza

"Google tekelleştiği için para cezasını hak etti"

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelince bin 64 kişiye Rekabet Kurumu’nun ‘rekabet ihlalleri’ gerekçesiyle Google’a idari para cezası uygulamasını sordu. 20-23 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşüyor. Yüzde 18,9 ile ceza verilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Erkeklerin yüzde 51,2’si şirketin cezayı hak ettiğini düşünürken; kadınların yüzde 56,7’si ve 18-24 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 43,8 de fikirlerinin olmadığını söyledi.

35-44 yaş arasındaki kişilerin yüzde 47,6’sı Google’ın bu cezayı hak ettiğini aktardı. Eğitim düzeyi ilköğretim seviyesinde olanların yüzde 53,3’ü fikir sahibi değilken lisansüstü seviyede olanların yüzde 44,8’i cezayı hak ettiğini dile getirdi.

AB'den Google'a dev para cezası
TEKNOLOJİ
AB'den Google'a dev para cezası

Vatandaş Google'a güvenme konusunda kararsız

‘Google’a ne derece güveniyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 31,2 güvenmediğini, yüzde 31,5 güvendiğini, yüzde 37,2 ise ne güvendiğini ne de güvenmediğini söyledi. Google’a güvenenlerin yüzde 31,8’ini ile kadınlar oluştururken erkeklerin yüzde 36,0 ile Google’ı güvenilir bulmadıklarını söyledi. Yaş aralığı 25-34 arasında olanlar yüzde 37,2 ile Google’ı güvenilir bulmadıklarını belirtirken yaş aralığı 18-24 arasında olanların yüzde 43,8’i Google’ı güvenli bulduklarını belirtti.

Google tekelleşme eğiliminde

‘Google’ın tekelleşmeye çalıştığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 54,8’i evet, yüzde 16,5’i hayır, yüzde 28,6’sı ise fikri olmadığını söyledi.

Google'un rekabet sicili kabarık: 8.2 milyar avroluk ceza ödedi
EKONOMİ
Google'un rekabet sicili kabarık: 8.2 milyar avroluk ceza ödedi
Gurur duydum

Gurur duydum

​MHP lideri Bahçeli'den yerli otomobili yorumu.
ABDdeki skandal karara sert tepki

ABD'deki skandal karara sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, terörist Sasunyan'ın tahliye edilmesini kınadı.
Metrobüs yolcuya çarptı

Metrobüs
yolcuya çarptı

Kaza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Trabzonspor'un <br>11'i belli oldu

Trabzonspor'un
11'i belli oldu

​Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.
Somali'de<br>bombalı saldırı

Somali'de
bombalı saldırı

En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 2 Türk vatandaşı da bulunuyor.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Sabırsızlıkla bekliyoruz

Sabırsızlıkla bekliyoruz

EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı.
Asgari ücret açıklaması <br>

Asgari ücret açıklaması

Selçuk: Gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.
47 bin sivil daha<br>göç etti

47 bin sivil daha
göç etti

​İdlib'teki Esed saldırıları beraberinde göç getirdi.
Testleri başarıyla tamamlandı

Testleri başarıyla tamamlandı

Bir alt sistem daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.
AFAD harekete geçti

AFAD harekete geçti

Ambarlı'daki kaymaya kazıklı önlem.
150 alternatif var

150 alternatif var

TOGG'un CEO'su yerli otomobilin adının belli olacağı tarihi açıkladı.
Türkiye'nin devrimi

Türkiye'nin devrimi

Lobilerin engeliyle yarım kalan Devrim hayali gerçek oldu.​
Süper Lig yolunda

Süper Lig yolunda

Balotelli 1.2 milyon euroluk teklifi kabul etti.
Yerli otomobil<br>dünya basınında

Yerli otomobil
dünya basınında

​"Küresel bir marka, Tesla'ya rakip"
İstanbul'da <br>yağmur ve sulu kar

İstanbul'da
yağmur ve sulu kar

​Megakentte gece saatlerinde de kar yağışı etkili oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.