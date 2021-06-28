Türksat 5A hizmete başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı ilk görüntü geldi

Türkiye'yi uydu haberleşmesinde öncü ülkeler ligine taşıyacak Türksat 5A göreve başladı.

Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak tarihinde uzaya fırlatılmıştı. Dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu.

Bir buçuk aylık test süreci de başarı ile tamamlandı ve bugün itibariyle uydu göreve başladı.

Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törenle Türksat 5A uydusu hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan satır başları ise şöyle;

Yaklaşık 4 yıllık emeğin bir ürünü olan uydumuzda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uydumuz geni bir coğrafyada hizmet verecek.

TÜRKSAT 6A YOLDA

Türksat 6A uydumuzu ürettik ve gelecek yıl fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir. Amacımız Türksat 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir.

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Bu dijital üretim süreci yapay zeka ile bambaşka bir alana ulaşmıştır. Yüz milyonlarca insan dijital alt yapı ile bir araya gelip tartışıp ortak bir tavır sergileyebiliyor.

Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının elektronik sistemler üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Hiç şüphesiz dönüşümle birlikte ülkeler arasında adaletsizlik de ortaya çıkmıştır.

YAPAY ZEKA STRATEJİSİ AÇIKLANACAK

Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığı tecrübelerle dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır. Dijital çağın gerekliliklerini vatandaşımızın hizmetine sunduk ve bunu geliştirmeye de kararlıyız.

Yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak stratejik çalışmalarımızı yakında paylaşacağız.

Güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. 15 Temmuz'da bu merkezde şehit olan iki kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum.

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İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basması ile Türksat 5A uydusundan da ilk görüntü geldi. Görüntüde Türk bayrağının yer aldığı bir alan görüldü.

Türksat 5A uydusundan gelen ilk görüntü.

35 YIL HİZMET VERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

''Uzay ve uydu çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz. Türksat 5A Uydusunu hizmete alıyoruz. Bu alandaki devrim niteliğindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimizin her türlü veriye daha hızlı erişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 1.5 aylık test çalışmalarının ardından Türksat 5A bugün devreye alınmaya hazır hale geldi. Geniş bir coğrafyada veri ve haberleşme imkanı vermiş olacağız. Uydumuz 35 yıl boyunca hizmet verecek.''

TEKNOLOJİ Türksat 5A göreve başlıyor



