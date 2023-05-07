TV pazarında yüzde 15 büyüdü

Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Samsung’un dünya çapındaki 39 Ar-Ge merkezi ve bu alanda yaptığı 14,1 milyar dolarlık yatırıma da dikkat çekti. Gürsoy, şunları söyledi: “Türkiye’de de 2022 4. çeyrek sonuçlarına göre toplam TV pazarı büyümesi yüzde 5 olurken, biz yüzde 15’lik büyüme kaydettik ve pazar payımız yüzde 29’a ulaştı. 55 inch ve üstün ürünlerde yüzde 38’lik, 65 inch ve üstü ürünlerde yüzde 48’lik, 75 inch ve üstü ürünlerde ise yüzde 69’luk pazar payıyla lider konumundayız. 1.500 dolar ve üstü TV’lerde yüzde 69’luk, 2 bin 500 dolar ve üstü TV’lerde yüzde 75’lik pazar payımız var.”