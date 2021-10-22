Twitter bu kez de Sphere isimli uygulamayı satın aldı

Bahar aylarında haber aboneliği girişimi Scroll'u satın alan Twitter, ücretli abonelik modeli söylentilerini doğrular nitelikte bir adım atmıştı. Küçük bir ekibin kurduğu platform aslında çeşitli kaynaklardan gelen haberleri Twitter aracılığıyla servis etmeyi sağlıyor.

Twitter şimdi de Sphere isimli yeni bir girişimi satın aldığını duyurdu. Sphere, bundan 5 yıl önce kurulan bir grup sohbetleri uygulaması ve otomatik arşivlemenin yanı sıra yüksek sesle çağrı gibi detaylar içeriyor.

Şu anda ekip toplamda 20 kişilik. Ancak Twitter çatısı altına dahil olduğu için ekibin daha da büyümesi de farklı alanlarda çalışmalar yapması söz konusu. Twitter'ın bu girişimi daha çok DM kısmını geliştirmek için kullanacağı tahmin ediliyor. Yani aslında Direkt Mesaj kısmında çok daha fazla seçenek sunulması ve buradaki deneyimin iyileştirilmesinde Sphere'nin önemi çok büyük olacak.

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