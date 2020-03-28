Twitter koronavirüs ile ilgili atılan yalanları engelleyecek

Koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam ettiği bu günlerde, doğru bilgiye ulaşmak büyük önem teşkil ediyor. Bu noktada özellikle sosyal medya platformlarına büyük iş düşüyor. Bu durumun farkında olan Twitter, platformda koronavirüs hakkında yanlış bilginin yayılmasını engellemek için yeni bir özellik başlattı.

MENA olarak da bilinen Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kullanıma açılan bu özellik, temel anlamda insanları COVID-19 hakkında bilgi ararken doğru kaynaklara yönlendirmek üzerine kuruldu. Yani kullanıcılar, koronavirüs hakkında bilgi edinmek için Twitter’a girdiklerinde arama sonuçlarının en üstünde güvenilir içeriklerle karşılaşacaklar.

Twitter’ın yeni özelliği ülkemizde de kullanılıyor:

twitter

Şu anda dünya çapında yaklaşık 50 ülkede resmi yerel ortaklıklarla uygulanan bu özellik, ülkemizde de kullanılabiliyor. Twitter yönetimi, konuya dair yaptığı açıklamalarda platformda manipülasyona ve hizmeti kötüye kullanma girişimlerine karşı ‘sıfır tolerans’ yaklaşımını sürdürdüklerini belirtti.

Reuters arşiv

Kullanıcılara çözüm

Koronavirüsle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken Twitter, kullanıcıların en doğru bilgiye ulaşabilmeleri için Dünya Sağlık Örgütü veya yerel sağlık bakanlıklarını takip etmelerini öneriyor. Bu noktada kullanıcılar, güvenilir bilgiye ulaşmak için ‘#Keşfet’ kısmının en üstünde yer alan ‘Türkiye’de Kovid-19 ile ilgili güncel gelişmeler’ sekmesine tıklayabilir ve başlığın altında yer alan gelişmelere göz atabilir.

Webtekno'nun haberine göre; Twitter, bu sekmeye göz atan insanları “Bu sayfa, Türk resmi makamlar ve medya kuruluşlarından koronavirüsüyle ilgili anlık gelişmeler sunuyor” yazısıyla karşılıyor. Sekmede yer alan tweetlerin ise ülkemizde uzun süredir hizmet veren tanınır yayın organları tarafından atıldığını görebiliyoruz.

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