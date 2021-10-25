Teknoloji Twitter olumsuz oy sistemini hayata geçiriyor
İNTERNET

Twitter 'olumsuz oy' sistemini hayata geçiriyor

Twitter, iPhone'larda bazı kullanıcılar için hayata geçirdiği 'olumsuz oy' sistemini şimdi de web kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Böylece isteyenler tweet'leri beğenmek yerine olumsuz oy kullanabilecekler. Şimdilik yalnızca bazı kişilerle sınırlı ama yakın zamanda kapsamın genişlemesi planlanıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter olumsuz oy sistemini hayata geçiriyor
Twitter

Twitter, Temmuz'da yaptığı açıklamada 'kullanıcıların tweet yanıtlarını beğenmemesini sağlayan' özelliği duyurmuştu. Hatta iOS'ta testlerin başladığı da ifade edilmişti. Bugün gelinen noktada Twitter 'beğenmeme' sistemini web sitesindeki kullanıcılara açıyor.

Mobil sızıntılarıyla tanınan Jane Manchun Wong'a göre Twitter, 'beğenmeme' ya da 'olumsuz oy' sistemini web için kısa süre içinde hayata geçirecek. Şu anda zaten bazı kullanıcılar bu özellikten yararlanabiliyor. Ama herkese açılma sürecinin de kısa zamanda mümkün olacağı üzerinde duruluyor.

Twitter bunun yanı sıra bir de yeni reklam biçimini test ediyor. Hatta kısa süre önce bazı kullanıcılara 'tweet'ler arasında reklam biçimini' getireceğini açıklamıştı.

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