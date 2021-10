Twitter 'olumsuz oy' sistemini hayata geçiriyor

Twitter, Temmuz'da yaptığı açıklamada 'kullanıcıların tweet yanıtlarını beğenmemesini sağlayan' özelliği duyurmuştu. Hatta iOS'ta testlerin başladığı da ifade edilmişti. Bugün gelinen noktada Twitter 'beğenmeme' sistemini web sitesindeki kullanıcılara açıyor.

Twitter starts testing downvoting on replies. Got this option for a few tweets today. pic.twitter.com/ciVXuHAcqu — Ketan Pratap (@pratapketan) October 19, 2021

Mobil sızıntılarıyla tanınan Jane Manchun Wong'a göre Twitter, 'beğenmeme' ya da 'olumsuz oy' sistemini web için kısa süre içinde hayata geçirecek. Şu anda zaten bazı kullanıcılar bu özellikten yararlanabiliyor. Ama herkese açılma sürecinin de kısa zamanda mümkün olacağı üzerinde duruluyor.

Twitter bunun yanı sıra bir de yeni reklam biçimini test ediyor. Hatta kısa süre önce bazı kullanıcılara 'tweet'ler arasında reklam biçimini' getireceğini açıklamıştı.

